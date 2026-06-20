Torneo Federal A: San Martín le ganó a Huracán Las Heras y FADEP se trajo un gran empate

La fecha 14 del Torneo Federal A tuvo una fuerte presencia mendocina con dos compromisos destacados para los equipos de la provincia. Por un lado, FADEP visitó a Juventud Unida Universitario de San Luis y rescató un empate . Por el otro, San Martín superó a Huracán Las Heras y ganó terreno en la lucha por la clasificación.

FADEP visitó a Juventud Unida Universitario con el objetivo de extender su buen momento en el campeonato. El conjunto mendocino igualó 0 a 0 y sumó su segundo empate consecutivo, luego de la igualdad obtenida ante Argentino de Monte Maíz en la fecha anterior.

Si bien no pudo quedarse con la victoria, el resultado le permite sostener su buen presente y alcanzar los 15 puntos en la tabla de posiciones. En la próxima jornada buscará seguir consolidándose cuando enfrente a Cipolletti.

San Martín fue superior a Huracán Las Heras y ganó 3 a 1

En uno de los encuentros más atractivos de la fecha, San Martín se hizo fuerte como local tras quedar libre en la jornada anterior y derrotó por 3 a 1 a Huracán Las Heras, que llegaba entonado luego de vencer a Atenas de Río Cuarto.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por C.A. Huracán Las Heras (@clubhuracanlasheras)

El Chacarero marcó diferencias desde el juego y encontró la ventaja antes del descanso gracias a Diego González. En el complemento ampliaron la cuenta Battistella y Herensperger, mientras que Fernando Cortés anotó el descuento para el Globo.

Lo que se viene para los mendocino en el Torneo Federal A

Fecha 15: