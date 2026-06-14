Torneo Federal A: Huracán Las Heras volvió al triunfo ante Atenas y se ilusiona con la clasificación

El Club Atlético Huracán Las Heras volvió al triunfo en la 13ª fecha del Torneo Federal A al derrotar 1 a 0 a Atenas de Río Cuarto en el estadio General San Martín de la calle Olascoaga. El equipo dirigido por Pablo Jofré dejó atrás la dura caída sufrida ante Cipolletti en Río Negro y sumó tres puntos muy importantes en su objetivo de mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación.
El único gol del partido llegó a los 34 minutos del primer tiempo, cuando Alejandro Toledo apareció para vencer al arquero visitante y establecer el 1 a 0 que terminaría siendo definitivo. A partir de allí, el Globo manejó el desarrollo con inteligencia, sostuvo la ventaja y controló los intentos de reacción del conjunto cordobés.
Más allá de que no fue una actuación brillante, el equipo lasherino consiguió lo que necesitaba: volver a ganar y recuperar confianza después del golpe sufrido en la fecha pasada. Además, estos tres puntos le permiten a Huracán Las Herasacomodarse mejor en la tabla de posiciones y seguir alimentando la ilusión de meterse entre los equipos que avanzarán a la próxima instancia del campeonato.
Huracán Las Heras
El Globo y el próximo desafío
Lo que viene para el conjunto mendocino será otro compromiso exigente, ya que por la próxima fecha deberá visitar a Atlético San Martín en el Este provincial. El Globo buscará aprovechar el impulso de esta victoria para seguir sumando y consolidarse en la lucha por los puestos de clasificación del Federal A.
La síntesis
Huracán Las Heras (1): Franco Agüero; Lucas Algozino, Guillermo Coceres, Albano Alessandrini, Claudio Ulloa; Matías Dieli, Nicolás Sandoval, Ignacio González, Juan Bonet; Fernando Cortés y Alejandro Toledo. DT: Pablo Jofré.
Ingresos: Gabriel Rivas, Marcos Sosa, Leandro Moya, Lucas López, Facundo Romero, Eduardo Leiva, Aldo Araujo, Nicolás Genes y Máximo Rodríguez.
Atenas de Río Cuarto (0): Franco Pérez; Rafael Ríos, Francisco Araya, Mauricio Mansilla, Isaías Guzmán; Juan Ignacio Barrera, Ignacio Castro, Facundo Quiroga, Marcos Rivadero; Martín Vera y Ezequiel Morales. DT: Gastón Leva.
Ingresos: Matías Soria, Augusto Suárez, Valentín Ducco, Mariano Martínez, Nicolás Castro, Franco Schiavoni, Emiliano Gómez, Paulo Oballes y Alejo Mainero.