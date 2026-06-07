7 de junio de 2026
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Torneo Federal A

Torneo Federal A: Huracán Las Heras y San Martín afrontan desafíos claves

El duro Torneo Federal A tiene acción este domingo para el Club Atlético Huracán Las Heras y el Chacarero. Mirá los detalles.

El Globo está obligado a sumar en el complicado Torneo Federal A.

El Globo está obligado a sumar en el complicado Torneo Federal A.

 Por Martín Sebastián Colucci

El Torneo Federal A empieza a entrar en una etapa decisiva y los equipos mendocinos afrontarán un fin de semana cargado de presión, necesidades y objetivos importantes. Después de una fecha muy positiva para la provincia, Mirá lo que se viene para el Club Atlético Huracán Las Heras y el Atlético Club San Martín.

Huracán Las Heras intentará sostener su recuperación en Córdoba, FADEP buscará seguir extendiendo su levantada y San Martín tendrá descanso obligatorio en la Zona 3.

Ahora el desafío será todavía más complejo. El Globo deberá visitar a Atenas de Río Cuarto el próximo domingo 7 de junio desde las 15:30 en Córdoba, en uno de los partidos importantes de la fecha 12. El árbitro principal será Fernando Jesús Rekers, acompañado por Marcos Guzmán, Evelyn Luján y Diego Álvarez.

Después de varias semanas complicadas, Huracán necesita empezar a sumar también fuera de casa si quiere volver a prenderse seriamente en la pelea por la clasificación.

FADEP quiere seguir creciendo ante Argentino de Monte Maíz

El equipo dirigido por Diego Pozo atraviesa su mejor momento futbolístico de la temporada. FADEP llega fortalecido después de rescatar un valioso empate frente a Deportivo Rincón en Neuquén, una de las salidas más difíciles de toda la Zona 3.

El conjunto mendocino viene mostrando una evolución muy marcada, especialmente desde lo defensivo. El equipo ganó solidez, orden y personalidad para competir incluso lejos de Mendoza, algo que empezó a reflejarse claramente en los resultados.

Ahora tendrá una nueva prueba frente a Argentino de Monte Maíz, en otro partido clave para seguir escalando posiciones dentro de una de las zonas más parejas del campeonato. Además del crecimiento colectivo, FADEP empieza a convertirse en uno de los rivales más incómodos del Federal A, especialmente por la intensidad con la que disputa cada partido.

San Martín tendrá fecha libre después de volver al triunfo

El Chacarero aprovechará el descanso para recuperar energías y reordenarse pensando en la segunda mitad del campeonato. San Martín llega al parate después de conseguir un triunfo fundamental frente a Cipolletti en Mendoza.

El equipo chacarero volvió a mostrar carácter, intensidad y una imagen mucho más competitiva, algo que necesitaba urgentemente después de varias fechas irregulares. La victoria por 1 a 0 permitió recuperar confianza y volver a acomodarse dentro de la tabla, justo antes de una fecha donde tendrá descanso obligatorio.

Para el cuerpo técnico, la semana libre también aparece como una oportunidad importante. San Martín podrá bajar cargas físicas, recuperar futbolistas y trabajar con mayor tranquilidad en algunos aspectos futbolísticos que todavía necesita mejorar. Mientras tanto, el resto de la zona seguirá moviéndose y el Chacarero observará atentamente resultados que podrían modificar posiciones y escenarios de cara a la segunda rueda.

Designaciones arbitrales para los mendocinos en el Federal A

Atenas de Río Cuarto vs Huracán Las Heras

  • Domingo 7 de junio
  • 15:30
  • ‍ Árbitro: Fernando Jesús Rekers
  • Asistentes: Marcos Guzmán, Evelyn Luján y Diego Álvarez

Próximos partidos mendocinos en el Federal A

  • Huracán Las Heras vs Atenas de Río Cuarto
  • FADEP vs Argentino de Monte Maíz
  • San Martín tendrá fecha libre

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