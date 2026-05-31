Torneo Federal A: Huracán Las Heras y San Martín sumaron de a tres, Fadep empató

Los equipos mendocinos protagonizaron una de sus mejores jornadas de la temporada dentro del Torneo Federal A de Fútbol y terminaron dando un verdadero golpe sobre la mesa en la siempre complicada Zona 3. San Martín de Mendoza y Huracán Las Heras consiguieron triunfos fundamentales, mientras que FADEP rescató un valioso empate en Neuquén. Además de los resultados, los tres conjuntos mostraron una mejoría futbolística evidente respecto a sus últimas presentaciones y justificaron plenamente los puntos obtenidos.
San Martín volvió al triunfo y recuperó terreno en Mendoza
Uno de los equipos que más necesitaba reaccionar era San Martín, que llegaba después de varias fechas donde le costó sostener regularidad y necesitaba volver a hacerse fuerte como local.
El Chacarero respondió de gran manera y derrotó 1-0 a Cipolletti en un partido donde mostró mucha más intensidad, carácter y autoridad futbolística.
El único gol del encuentro llegó en el arranque del complemento gracias a una aparición de Juan José Almeida, quien terminó destrabando un duelo muy duro frente a uno de los rivales más complejos de la categoría.
Después del gol, el conjunto mendocino manejó mejor los tiempos del partido y terminó justificando una victoria muy importantepara volver a acomodarse dentro de la tabla.
El Globo logró reaccionar ante su gente y derrotó 1-0 a Juventud Unida Universitario en un partido donde volvió a mostrar una versión mucho más competitiva y agresiva.
El desahogo definitivo llegó durante el último cuarto de hora gracias al gol convertido por Alejandro Toledo, quien apareció en el momento justo para darle tres puntos fundamentales al conjunto lasherino.
La victoria le permitió además recuperar confianza y cortar una racha que ya empezaba a generar preocupación dentro del club.
El equipo dirigido por Diego Pozo venía entonado después del gran triunfo frente a Costa Brava y ahora consiguió rescatar un valioso empate 0-0 frente a Deportivo Rincón en Neuquén, una de las salidas más difíciles de toda la zona.
Más allá de no haber convertido goles, el Cóndor volvió a mostrar una estructura mucho más sólida y ordenada, especialmente en defensa, donde consiguió mantener nuevamente el arco en cero.
El punto conseguido lejos de Mendoza terminó confirmando el crecimiento de un equipo que empieza a transformarse en uno de los conjuntos más incómodos del campeonato.
Fadep
Mendoza tuvo una fecha ideal en el Federal A
Con estos resultados, los tres equipos mendocinos lograron sumar en una jornada donde había muchísima presión y necesidad de respuestas.
San Martín volvió a prenderse en la pelea, Huracán Las Heras recuperó tranquilidad después de semanas difíciles y FADEP ratificó que atraviesa su mejor momento de toda la temporada.
En una de las zonas más parejas y exigentes del fútbol argentino, Mendoza terminó firmando un fin de semana ideal y dejó señales muy positivas pensando en la segunda mitad del campeonato.