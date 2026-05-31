31 de mayo de 2026
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Turismo Carretera

Turismo Carretera: Facundo Chapur ganó en Córdoba, Torino volvió al triunfo y Julián Santero terminó lejos

El cordobés Facundo Chapur ganó la final del Turismo Carretera 2026 cortó la sequía de Torino. El mendocino Julián Santero terminó 17°. Mirá lo sucedido.

Facundo Chapur consiguió una emotiva victoria en el Oscar Cabalén y volvió a llevar a Torino a lo más alto del Turismo Carretera.

Facundo Chapur consiguió una emotiva victoria en el Oscar Cabalén y volvió a llevar a Torino a lo más alto del Turismo Carretera.

Por Sitio Andino Deportes

El piloto cordobés Facundo Chapur (Torino NG) protagonizó una enorme actuación en el autódromo Oscar Cabalén y se quedó con la victoria en la sexta fecha del Turismo Carretera 2026, resultado que además le permitió terminar con una larguísima sequía de triunfos para la marca Torino dentro de la categoría más importante del automovilismo argentino. Ante un impresionante marco de público en Córdoba, Chapur derrotó a Otto Fritzler y consiguió una victoria muy emotiva para el Trotta Racing Team.

A partir de ahí, el cordobés manejó la diferencia con enorme autoridad y resistió permanentemente la presión del piloto del Mercedes, que jamás logró encontrar una oportunidad concreta para recuperar la punta.

Finalmente, Chapur cruzó la bandera a cuadros con una ventaja de 1s085 sobre Fritzler y consiguió así su segunda victoria dentro del Turismo Carretera, además de cortar una racha de 17 carreras sin triunfos para Torino.

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Toyota volvió a ser protagonista y Urcera quedó como líder

El podio lo completó Juan Tomás Catalán Magni (Toyota Camry), quien sostuvo un gran ritmo durante toda la final y volvió a meter a Toyota entre los grandes protagonistas del campeonato.

Detrás finalizaron Germán Todino (Ford Mustang) y Juan Martín Trucco (Dodge Challenger), mientras que Agustín Canapino terminó séptimo siendo el mejor ubicado entre los pilotos que cargaban lastre.

Además, el gran beneficiado en el campeonato fue José Manuel Urcera (Toyota Camry), quien terminó 12° y logró quedar como nuevo líder del torneo después de una jornada complicada para Jonatan Castellano, que finalizó 23°.

Julián Santero volvió a sufrir y terminó lejos en Córdoba

La jornada no fue positiva para el mendocino Julián Santero, que volvió a sufrir complicaciones con el BMW y terminó lejos de los puestos de adelante.

El piloto mendocino finalizó 17° en la final disputada sobre 30 vueltas en el Oscar Cabalén y cruzó la meta a 51s851 del ganador.

Santero nunca logró encontrar el ritmo necesario para pelear dentro del pelotón principal y atravesó una carrera muy complicada en un fin de semana donde el BMW volvió a mostrar dificultades de rendimiento frente a varias marcas rivales.

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Así terminó el top 10 del Turismo Carretera en Córdoba

La clasificación final en el Oscar Cabalén quedó conformada de la siguiente manera:

  • 1- Facundo Chapur (Torino)
  • 2- Otto Fritzler (Mercedes-Benz)
  • 3- Juan Tomás Catalán Magni (Toyota)
  • 4- Germán Todino (Mustang)
  • 5- Juan Martín Trucco (Challenger)
  • 6- Gaspar Chansard (Toyota)
  • 7- Agustín Canapino (Camaro)
  • 8- Faín Ignacio (Torino)
  • 9- Hernán Palazzo (Toyota)
  • 10- Diego Ciantini (Mustang)

Lo que se viene en el Turismo Carretera

La próxima fecha del Turismo Carretera se disputará el 20 y 21 de junio en Rafaela, uno de los escenarios más veloces y tradicionales del automovilismo argentino.

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