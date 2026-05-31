31 de mayo de 2026
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Malargüe

FUT21 pone los ojos en Malargüe y se enciende la ilusión de un torneo nacional

Se trata del torneo nacional de futsal para personas con síndrome de Down reuniría a 150 jugadores y promovería la formación de un equipo de Malargüe.

Malargüe se prepara para el torneo nacional de FUT21 (Foto gentileza). &nbsp;

Malargüe se prepara para el torneo nacional de FUT21 (Foto gentileza).

 

 Por Claudio Altamirano

Malargüe se convertirá en octubre próximo en escenario de uno de los eventos deportivos inclusivos más importantes del país. La posible realización de una fecha nacional de FUT21 Argentina convocaría a unos 150 jugadores con síndrome de Down de distintas provincias, promoviendo la integración, la participación y el desarrollo personal a través del futsal.

El deporte como herramienta de inclusión social continúa ganando espacios en Malargüe. En ese marco, el referente del programa Tenis Rompiendo Barreras, Federico Espeche, confirmó que tras una reciente reunión con representantes de FUT21 Argentina en Mendoza se avanzó en la organización de un campeonato nacional de futsal inclusivo que tendría lugar en el departamento durante el próximo fin de semana largo de octubre.

La iniciativa representa una oportunidad histórica para la comunidad local, ya que reunirá a delegaciones de diferentes puntos del país integradas por personas con síndrome de Down, quienes participan activamente de una competencia que fomenta valores, superación personal, trabajo en equipo y la igualdad de oportunidades.

Embed - MALARGÜE: TORNEO NACIONAL FUT 21

Torneo Nacional en Malargüe

Según explicó Federico Espeche, el evento podría convocar a alrededor de 150 jugadores que actualmente forman parte de equipos y selecciones provinciales. Muchos de ellos se encuentran disputando durante esta temporada la clasificación para competencias internacionales, entre ellas el Campeonato Sudamericano de la especialidad.

Más allá del impacto deportivo, la llegada de FUT21 Argentina también abre una puerta para el crecimiento de la inclusión en Malargüe. Durante los encuentros mantenidos con los organizadores, dirigentes y referentes sociales del departamento plantearon la posibilidad de incorporar un equipo local al certamen nacional.

FUT21 2

La propuesta tuvo una rápida respuesta y ya comenzaron las convocatorias para conformar el primer combinado malargüino de FUT21, que será de carácter mixto. Los entrenamientos se desarrollan en el gimnasio cubierto de la Escuela Teniente General Rufino Ortega, ubicado en Saturnino Torres y Emilio Civit, todos los jueves desde las 20 horas.

El torneo en Malargüe no solo recibirá una destacada competencia deportiva, sino que además se consolidará como un ejemplo regional de inclusión, integración y oportunidades a través del deporte.

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