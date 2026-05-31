Chefs de la provincia de Mendoza buscan su lugar en la gran final del Torneo Nacional de FEHGRA

Torneo Final de Chef. La provincia de Mendoza comienza a definir a sus representantes.

La provincia de Mendoza se prepara para vivir una nueva edición del Torneo Nacional de Chefs , una de las competencias gastronómicas más importantes del país . Durante junio se definirán los representantes provinciales que buscarán llegar a la gran final en Buenos Aires, poniendo en valor la identidad culinaria mendocina, sus productos regionales y la excelencia profesional .

La provincia de Mendoza será escenario de las instancias clasificatorias del Torneo Nacional de Chefs FEHGRA 2026 , certamen que reúne a cocineros de establecimientos hoteleros y gastronómicos de todo el país con el objetivo de destacar el talento, la innovación y las raíces de la cocina argentina. En 2025 Malargüe estuvo entre los ganadores del evento.

La competencia cuenta con el acompañamiento del IGA (Instituto Gastronómico de las Américas), la Escuela Internacional de Gastronomía Islas Malvinas, AEHGA (Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica y Afines de Mendoza) y el programa Sabor a Mendoza , instituciones que trabajan de manera conjunta para fortalecer la formación profesional y promover el desarrollo del sector gastronómico provincial.

El primer desafío se desarrollará el próximo 11 de junio en San Rafael, donde competirán representantes de distintos establecimientos hoteleros y gastronómicos del Sur mendocino y del Valle de Uco. Allí, los participantes deberán demostrar sus conocimientos técnicos, creatividad y capacidad para elaborar platos que reflejen la riqueza productiva y cultural de cada región.

Posteriormente, el 12 de junio, la ciudad de Mendoza será sede de la final provincial, instancia en la que se consagrarán los chefs que representarán a Mendoza en la etapa nacional del certamen.

CHEFS 2 Mendoza en el podio de 2025.

El Torneo Nacional de Chefs FEHGRA es considerado una de las plataformas más relevantes para la capacitación y el perfeccionamiento de los profesionales de la gastronomía. Además de evaluar técnicas culinarias, el jurado tendrá en cuenta aspectos vinculados con la identidad territorial, la utilización de productos regionales y la capacidad de transmitir la esencia de la cocina argentina a través de cada preparación.

Los ganadores mendocinos accederán a la gran final nacional, que se desarrollará del 2 al 4 de septiembre de 2026 en el marco de HOTELGA 2026, en el predio de La Rural de Buenos Aires, donde competirán los mejores cocineros del país por el máximo reconocimiento del sector.