30 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Investigación

La trama detrás de Facundo Leal: contratos, poder y más de US$ 2,3 millones bajo investigación

La Justicia federal investiga el origen de más de US$ 2,3 millones hallados en propiedades vinculadas al exfuncionario.

El mendocino Facundo Leal fue detenido.

El mendocino Facundo Leal fue detenido.

Por Sitio Andino Política

La detención de Facundo Leal, exdirectivo de ARSAT y exfuncionario del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), abrió una investigación que busca determinar el origen de una millonaria suma de dinero encontrada durante allanamientos realizados en Buenos Aires y la provincia de Mendoza.

Según la causa, los procedimientos permitieron secuestrar más de US$ 2,3 millones en efectivo, además de dispositivos electrónicos que ahora son analizados por la Justicia federal.

El foco sobre su paso por ARSAT y el ORSNA

Leal, de 42 años, ocupó la presidencia de ARSAT entre 2022 y mediados de 2025 y posteriormente se desempeñó en el ORSNA.

La investigación intenta establecer si, durante su paso por distintos organismos estatales, intervino en gestiones o procesos administrativos que pudieran haber derivado en beneficios económicos indebidos.

Los investigadores analizan especialmente su participación en áreas vinculadas a contrataciones, autorizaciones y proyectos de infraestructura considerados estratégicos.

Una causa que se amplió

El expediente tuvo origen en una investigación por un presunto faltante de equipamiento tecnológico, aunque con el avance de las medidas judiciales se incorporaron nuevas líneas de análisis relacionadas con contrataciones y posibles irregularidades administrativas.

En ese contexto, la Justicia intenta reconstruir el alcance de las funciones desempeñadas por Leal y los vínculos que mantuvo dentro de la administración pública durante los últimos años.

Facundo Leal Arsat 02

La millonaria suma encontrada

Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fue el hallazgo de más de US$ 2,3 millones en efectivo distribuidos entre propiedades ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Mendoza.

De acuerdo con la información incorporada al expediente, también se encontraron divisas de distintos países, situación que ahora forma parte de las pericias patrimoniales y financieras.

El objetivo es determinar el origen de esos fondos y establecer si guardan relación con actividades bajo investigación.

El antecedente del ORSNA

La causa también vuelve a poner la atención sobre el funcionamiento de organismos vinculados a áreas sensibles de la administración pública.

En ese marco, los investigadores revisan documentación y antecedentes relacionados con contrataciones y mecanismos de control que estuvieron vigentes durante distintos períodos de gestión.

Los dispositivos secuestrados, una pieza clave

Durante los allanamientos se incautaron teléfonos celulares, computadoras portátiles, discos de almacenamiento y pendrives que ahora son sometidos a peritajes.

Las autoridades judiciales consideran que el contenido de esos dispositivos podría aportar información relevante sobre movimientos financieros, comunicaciones y documentación vinculada a las operaciones investigadas.

La investigación continúa

Mientras avanzan las pericias y el análisis de la evidencia secuestrada, la Justicia federal busca determinar si existieron maniobras irregulares vinculadas con contrataciones o gestiones realizadas dentro de organismos públicos.

Por el momento, los investigadores mantienen abiertas distintas hipótesis y esperan que el material digital recuperado permita reconstruir con mayor precisión el alcance de las actividades que son objeto de la causa.

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