30 de mayo de 2026
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Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael

Tras las críticas por Zona Fría, elogios de la Cámara de Comercio de San Rafael al Gobierno

La entidad valoró obras e inversiones en el Sur. "Nuestro compromiso es acompañar y exigir que cada obra represente un verdadero motor de desarrollo", señaló en un comunicado.

La entidad presidida por Gabriel Brega y un guiño al Ejecutivo provincial.

La entidad presidida por Gabriel Brega y un guiño al Ejecutivo provincial.

La nota, dirigida al gobernador Alfredo Cornejo, pone el foco en obras hídricas, viales y energéticas, además de proyectos en materia de salud, y resalta la participación de empresas locales en esos procesos.

Embed - Camara San Rafael en Instagram: " Inversiones en San Rafael: avances y desafíos Desde la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael valoramos las obras que el Gobierno de Mendoza está llevando adelante en nuestro departamento, como la modernización de los canales Perrone, Bombal y Serú Civit, la reconstrucción de la Ruta Nacional 143 y las futuras licitaciones del nuevo Centro Oncológico del Sur, el Área Departamental de Salud y el anillado eléctrico del sur mendocino, como así también otros proyectos que la CCIA presentó en carpeta. Es positivo que pymes de la región provean este tipo de inversiones, generando derrame concreto en nuestro departamento. Sin embargo, seguimos atentos a que estas inversiones se efectivicen en tiempo y forma, y que se traduzcan en mejoras para la calidad de vida de los sanrafaelinos. Nuestro compromiso es acompañar y exigir que cada obra represente un verdadero motor de desarrollo para el sur mendocino."
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Un reconocimiento de la Cámara de San Rafael a obras clave en el Sur

En el documento, firmado por el presidente de la entidad, Gabriel Brega, la Cámara subrayó que las inversiones representan “un avance significativo en materia de infraestructura y desarrollo local”.

Entre los proyectos mencionados, destacaron:

  • La modernización de los canales Perrone, Bombal y Serú Civit, con participación de empresas sanrafaelinas.
  • La reconstrucción de la Ruta Nacional 143, cuyo primer tramo está a cargo de firmas del departamento.
  • La futura licitación del Centro Oncológico del Sur y el Área Departamental de Salud, con un presupuesto estimado de $8.000 millones.
  • El inicio del anillado eléctrico del sur mendocino, junto a otras obras en carpeta.

Además, remarcaron como un punto positivo que empresas locales puedan competir en las licitaciones, al considerar que eso “fortalece el entramado productivo y laboral” de la región.

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La C&aacute;mara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael elogi&oacute; los anuncios del Gobierno provincial para el Sur.

La Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael elogió los anuncios del Gobierno provincial para el Sur.

Del reclamo al reconocimiento

El tono del comunicado contrasta con las críticas que la misma entidad venía expresando en las últimas semanas frente a distintas decisiones políticas y económicas.

Días atrás, la Cámara había cuestionado con dureza la media sanción al recorte del Régimen de Zona Fría impulsado a nivel nacional, pero con respaldo de legisladores mendocinos, al advertir que “representa un nuevo golpe al ciudadano” en medio de la crisis económica y la suba de tarifas.

En ese pronunciamiento, incluso, les exigió a los legisladores locales explicaciones por su voto y reclamó frenar la iniciativa en el Senado, al considerar que afectaría tanto a hogares como a sectores productivos.

A comienzos de abril, en tanto, la Cámara de San Rafael había firmado junto a entidades de General Alvear y Malargüe un duro documento titulado “Las Cámaras del Sur mendocino dicen basta”, en el que alertaban por la caída de la actividad económica y pedían medidas, tanto en el plano nacional como en el local.

En ese comunicado conjunto, las entidades señalaron:

  • Una sostenida retracción de la actividad y pérdida de rentabilidad.
  • Fuerte presión impositiva en los tres niveles del Estado.
  • Falta de financiamiento accesible y problemas de liquidez.
  • Riesgo de cierre de empresas y pérdida de empleo.

Además, habían reclamado alivio fiscal, líneas de crédito y mayor diálogo con los gobiernos para enfrentar la situación.

El nuevo comunicado de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael

NOTA DIRIGIDA AL GOBERNADOR ALFREDO CORNEJO - CCIA SAN RAFAEL

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