Lucas Ilardo: "Para que surja un liderazgo, el peronismo debe dejar de mentir y empezar a decir lo que piensa"

En la "Mesa Política" de Aconcagua Radio , el diputado provincial de Fuerza Patria, Lucas Ilardo , se refirió a la situación del peronismo —en Mendoza y a nivel nacional—, cuestionó la falta de liderazgos a un año de las elecciones y alertó sobre el complejo escenario socioeconómico . Fiel a su estilo, el legislador dejó definiciones filosas en todos los campos.

" El peronismo tiene que decir lo que piensa y dejar de mentir . Cuando el peronismo empieza a decir lo que piensa, aparecen los verdaderos liderazgos ", analizó el dirigente oriundo de Godoy Cruz. “El problema es que pareciera que a la ciudadanía le ofrecemos dos tipos de perfiles políticos: el que finge demencia o el que tiene un cuchillo en la boca . Y la verdad es que ninguno de los dos da soluciones ”, sostuvo.

El excandidato a vicegobernador aseguró que la situación real es más grave de lo que se expone públicamente , y pidió mayor compromiso polítco para encontrar solucione s. " Ni fingir demencia ni estar con el cuchillo en la boca ", postuló, en relación a las dos posturas dominantes —según su visión— entre la dirigencia.

“Hay empleados bancarios con niveles de endeudamiento extraordinarios y problemas de salud mental. Empresarios en zona roja, pymes que cierran, comercios vacíos. Pero hacemos como que está todo bien”, afirmó, sobre la primera de esas posiciones. "La otra —planteó— es la que se pasa diciendo 'esto es una cagada [sic] y se tiene que ir (Javier) Milei".

En esa línea, insistió en que la dirigencia política debe abandonar los extremos. “Ni fingir que no pasa nada ni estar todo el día diciendo que todo es un desastre. Hay que ponerse a trabajar en serio”, evaluó.

También hizo foco en la situación de los municipios y advirtió que los intendentes están al límite financiero. “En off te dicen que no saben si llegan a noviembre. Estamos viendo quién cae primero, es el Titanic”, resumió.

01 de Mayo de 2026, apertura sesiones ordinarias, legislatura de Mendoza, discurso Gobernador Alfredo Cornejo, Lucas Ilardo, diputado provincial Tras dos años sin cargo público, Lucas Ilardo volvió a la Legislatura en 2026. Foto: Cristian Lozano

El peronismo, sin rumbo ni propuestas

Sobre la interna del peronismo, Ilardo fue categórico: “Hoy no hay propuesta del peronismo, y eso es lo más preocupante”.

Consideró que el problema no es si el espacio debe ser más moderado o confrontativo, sino que no hay un programa claro sobre los temas clave que atraviesan a Mendoza, en el plano local, y al país, en cuanto a lo nacional. “¿Qué opina el peronismo de todo lo que está pasando? Nadie sabe y ese silencio dice mucho”, reflexionó.

Además, cuestionó la dinámica interna actual del partido. “No hay nadie que esté conduciendo ni convocando a trabajar en conjunto. Para lo único que nos llamaron fue para notificarnos a quiénes echaban”, señaló, en relación a la suspensión del PJ de algunos dirigentes del sector K, el cual Ilardo integra.

Consultado por la ausencia de figuras fuertes, Ilardo vinculó directamente ese vacío con la crisis del espacio: “Todo tiene que ver con la falta de liderazgo”. Y fue más allá: “Para que surja un líder, primero alguien tiene que querer serlo. La sensación es que nadie quiere”.

Frente Fuerza Justicialista Mendoza, Partido Justicialista, Emir Félix, Marisa Uceda, candidatos elecciones 2025, Matías Stevanato, Flor Destéfanis, Fernando Ubieta Ilardo convocó a los dirigentes "fuertes" del peronismo a asumir el liderazgo. Foto: PJ Mendoza

Sobre el plano nacional, sostuvo que la discusión real no pasa por la presidencia sino por la provincia de Buenos Aires. “Muchos dicen que se pelea el liderazgo nacional, pero en realidad se está discutiendo quién va a gobernar Buenos Aires”, analizó, sobre la interna entre kicillofistas y cristinistas.

En el ámbito local, advirtió la existencia de un escenario de especulación entre la dirigencia del PJ mendocino. “La mayoría está esperando una salvación nacional, porque no hay un plan provincial”, puntualizó. “Hay una demanda de los propios peronistas que dicen ‘digan cuál es el plan’. Y eso hoy no está”, criticó.

Por tal motivo, pidió un cambio de rumbo en la conducción —hoy a cargo de Emir Félix—, que se definirá en las elecciones internas que tendrá el partido a fin de año. Propuso que esa responsabilidad recaiga en alguno de los intendentes del PJ. "Ojalá que venga alguien que una", resumió.

“Yo la indultaría”: la definición de Ilardo sobre Cristina Kirchner

En cuanto a una de las discusiones que se dan puertas adentro en el peronismo, respecto a si asume un presidente del movimiento debiera indultar o no a Cristina Fernández de Kirchner, Ilardo no dudó: "Yo la indultaría, incluso aunque ella lo rechace".