28 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Gobierno Nacional

Qué es el proyecto de "gemelo digital" que impulsa el Gobierno Nacional

El Ministerio de Capital Humano presentó los primeros detalles del proyecto “Gemelo Social Digital”, una iniciativa que busca construir una representación virtual de fenómenos sociales para simular escenarios y mejorar la toma de decisiones en políticas públicas.

El Ministerio de Capital Humano presenta el Gemelo Digital: un cambio de paradigma en la política social con el uso de Inteligencia Artificial.

El Ministerio de Capital Humano presenta el Gemelo Digital: un cambio de paradigma en la política social con el uso de Inteligencia Artificial.

Por Cecilia Zabala

El Ministerio de Capital Humano de la Nación dio a conocer los primeros detalles del proyecto denominado “Gemelo Social Digital”, una iniciativa del Gobierno Nacional que apunta a utilizar inteligencia de datos y simulaciones virtuales para analizar fenómenos sociales complejos y diseñar políticas públicas más eficientes.

Aunque el nombre puede sonar futurista, el concepto de “gemelo digital” ya se utiliza desde hace años en distintas partes del mundo en sectores como la industria, la salud, la energía o el transporte. Lo novedoso, según explicó el Gobierno nacional, es su aplicación al ámbito social.

La iniciativa se encuentra en una etapa preliminar y será impulsada y coordinada íntegramente por el propio Ministerio, con equipos técnicos y recursos humanos especializados del Estado, sin contratar empresas externas para el desarrollo integral del sistema.

¿Qué es un gemelo digital?

Un gemelo digital es, básicamente, una representación virtual de un sistema real.

Se trata de una herramienta tecnológica que toma datos, estadísticas e información sobre un fenómeno concreto para construir un modelo digital capaz de analizar comportamientos, detectar problemas y simular escenarios futuros.

Por ejemplo, en la industria automotriz un gemelo digital puede replicar el funcionamiento de un motor para anticipar fallas antes de que ocurran. En ciudades inteligentes se utiliza para simular el tránsito o el consumo energético.

Ahora, el Gobierno nacional busca trasladar esa lógica al análisis social.

Cómo funcionaría el “Gemelo Social Digital”

Según explicó Capital Humano, el proyecto integrará información vinculada a programas sociales, estadísticas públicas, indicadores territoriales y distintos sistemas de análisis y simulación.

Con esos datos, el modelo tendrá un diseño multidimensional que permitirá:

  • describir la realidad social actual;
  • identificar causas de determinadas problemáticas;
  • proyectar posibles escenarios futuros;
  • y recomendar acciones para optimizar políticas públicas.

La idea es que el sistema permita “probar” virtualmente distintas decisiones antes de aplicarlas en la realidad.

Por ejemplo, evaluar qué impacto podría tener una modificación en un programa social, una crisis económica o cambios en determinados indicadores territoriales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinCapHum_Ar/status/2057824046301987154&partner=&hide_thread=false

Del análisis reactivo a la anticipación

Uno de los objetivos centrales del proyecto es cambiar la lógica de funcionamiento del Estado. Desde el Ministerio sostienen que la herramienta permitirá pasar “de la reacción a la anticipación” y mejorar la coordinación entre distintas áreas gubernamentales.

En otras palabras, el sistema buscaría detectar tendencias o riesgos antes de que los problemas se agraven, utilizando modelos predictivos y simulaciones. También apuntaría a reducir la fragmentación de políticas públicas y trabajar con información integrada basada en evidencia.

¿Qué datos utilizará?

Uno de los puntos que el Gobierno buscó aclarar es que el proyecto no utilizará datos personales individuales. Según explicó Capital Humano, el análisis se realizará a partir de información anonimizada, estadísticas públicas, indicadores agregados y patrones generales de comportamiento social.

El objetivo, aseguraron, no es seguir personas concretas sino comprender dinámicas sociales amplias y tendencias territoriales.

Una herramienta que ya usan gobiernos y empresas

El concepto de gemelo digital no pertenece a una empresa o país específico. Actualmente es utilizado por gobiernos, universidades y compañías de todo el mundo para optimizar procesos y tomar decisiones basadas en simulaciones.

En el caso argentino, la apuesta oficial es aplicar esa metodología por primera vez al plano social y convertirla en una herramienta para mejorar la planificación estatal.

Según el Ministerio de Capital Humano, el objetivo final es construir “capacidades de gobierno modernas” que permitan comprender mejor fenómenos sociales complejos, coordinar políticas públicas y optimizar recursos.

Temas
Seguí leyendo

El Gobierno nacional declaró el estado de emergencia y desastre agropecuario en distintas zonas de Mendoza

"Dejan un limbo jurídico": la dura opinión de Mauricio Badaloni sobre los pasajes por discapacidad

Pasajes por discapacidad: empresas denuncian deuda millonaria de Nación

La privatización de la Ruta 7 en Mendoza prevé dos nuevos peajes y contratos de hasta 30 años

Las claves del proyecto de Súper RIGI que ingresó hoy a Diputados

El Gobierno nacional avanza con obras de remodelación en el aeropuerto de Mendoza

Lobby en Mendoza: tres proyectos frenados y un debate que el Gobierno Nacional volvió a instalar

Qué dijo Villarruel luego de quedar excluida de la ceremonia oficial del 25 de Mayo

Lee además
El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley que busca endurecer los controles sobre las apuestas online ilegales y establecer un marco integral para prevenir la ludopatía.

Qué cambia con el proyecto contra la ludopatía y las apuestas online ilegales que impulsa el Gobierno
El proyecto de Ley de Lobby ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación.

El Gobierno nacional envió al Congreso su "Ley de Lobby" para transparentar reuniones e influencias sobre funcionarios
LO QUE SE LEE AHORA
Desvinculaciones en distintas áreas de la administración provincial.

Armas mal controladas, faltazos y violencia laboral: el Gobierno echó a 10 agentes públicos

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 27 de mayo: números ganadores del sorteo 3377

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 27 de mayo: números ganadores del sorteo 3377

El incendio generó momentos de pánico entre los vecinos del barrio.

Terrible incendio destruyó una casa en Las Heras: mirá los videos

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de mayo los estatales.

Cuándo cobran los salarios de mayo los estatales en Mendoza

El sospechoso, de 49 años, era buscado por la Justicia en una causa por violencia de género.

Lo buscaban por violencia de género, intentó huir y terminó detenido tras un choque

Así quedó la camioneta Toyota Amarok tras el accidente vial. 

Accidente fatal en Ruta 7 de Santa Rosa