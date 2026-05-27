El Gobierno nacional declaró el estado de emergencia y desastre agropecuario en distintas zonas de Mendoza.

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Por Sitio Andino Política







El Gobierno nacional declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en distintas zonas productivas de la provincia de Mendoza por heladas y tormentas de granizo ocurridas durante el ciclo agrícola 2025/2026. Los productores afectados podrán acceder a beneficios impositivos y financieros.

La medida fue oficializada este miércoles a través de la resolución 765/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial. Para daños ocasionados por heladas, regirá desde el 1° de diciembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2027. Por consecuencias derivadas de granizo, abarcará del 1º de enero de 2026 hasta el 31 de marzo de 2027.

Esto se da luego de que Mendoza declarara la emergencia agropecuaria mediante el decreto 125/2026, que fue presentado ante la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, que avaló los impactos negativos de estos fenómenos climáticos generaron en los departamentos de San Rafael, General Alvear, Tunuyán, Tupungato, San Martín, Rivadavia, Lavalle, Maipú y Luján de Cuyo.

La resolución reconoce el estado de emergencia para productores que hayan sufrido pérdidas de entre el 50% y el 79% de su producción, y el estado de desastre agropecuario para quienes registraron daños iguales o superiores al 80%. daños granizo, viñedo, viña, pérdida cosecha Departamentos y distritos de la provincia de Mendoza alcanzados San Carlos: Chilecito, Eugenio Bustos, La Consulta y Villa San Carlos.

Chilecito, Eugenio Bustos, La Consulta y Villa San Carlos. Tunuyán: El Totoral, La Primavera, Las Pintadas, Los Sauces, Tunuyán, Campo de los Andes, Los Árboles y Los Chacayes.

El Totoral, La Primavera, Las Pintadas, Los Sauces, Tunuyán, Campo de los Andes, Los Árboles y Los Chacayes. Tupungato: Cordón del Plata, El Peral, El Zampal, El Zampalito, Gualtallary, La Arboleda, Tupungato, Villa Bastías y Zapata.

Cordón del Plata, El Peral, El Zampal, El Zampalito, Gualtallary, La Arboleda, Tupungato, Villa Bastías y Zapata. Junín: Algarrobo Grande, Alto Verde, Junín, La Colonia, Los Barriales, Medrano, Mundo Nuevo, Phillips y Rodríguez Peña.

Algarrobo Grande, Alto Verde, Junín, La Colonia, Los Barriales, Medrano, Mundo Nuevo, Phillips y Rodríguez Peña. La Paz: La Paz, Las Chacritas y Villa Antigua.

La Paz, Las Chacritas y Villa Antigua. Rivadavia: Andrade, El Mirador, La Central, La Libertad, Los Árboles, Los Campamentos, Medrano, Mundo Nuevo, Reducción, Rivadavia y Santa María de Oro.

Andrade, El Mirador, La Central, La Libertad, Los Árboles, Los Campamentos, Medrano, Mundo Nuevo, Reducción, Rivadavia y Santa María de Oro. San Martín: Alto Salvador, Alto Verde, Buen Orden, Chapanay, Chivilcoy, El Central, El Divisadero, El Espino, El Ramblón, Las Chimbas, Montecaseros, Nueva California, Palmira, San Martín y Tres Porteñas.

Alto Salvador, Alto Verde, Buen Orden, Chapanay, Chivilcoy, El Central, El Divisadero, El Espino, El Ramblón, Las Chimbas, Montecaseros, Nueva California, Palmira, San Martín y Tres Porteñas. Santa Rosa: 12 de Octubre, La Dormida, Las Catitas y Santa Rosa.

12 de Octubre, La Dormida, Las Catitas y Santa Rosa. Las Heras: Capdevila y El Borbollón.

Capdevila y El Borbollón. Lavalle: Costa de Araujo, El Carmen, El Plumero, El Vergel, Ingeniero Gustavo André, Jocolí, Jocolí Viejo, La Palmera y San Francisco.

Costa de Araujo, El Carmen, El Plumero, El Vergel, Ingeniero Gustavo André, Jocolí, Jocolí Viejo, La Palmera y San Francisco. Luján de Cuyo: Agrelo, Carrizal, Las Compuertas y Perdriel.

Agrelo, Carrizal, Las Compuertas y Perdriel. Maipú: Barrancas, Fray Luis Beltrán, Rodeo del Medio y Russell.

Barrancas, Fray Luis Beltrán, Rodeo del Medio y Russell. General Alvear: Alvear Oeste, Bowen, General Alvear y San Pedro del Atuel.

Alvear Oeste, Bowen, General Alvear y San Pedro del Atuel. San Rafael: Cañada Seca, Cuadro Benegas, Cuadro Nacional, El Cerrito, Goudge, Jaime Prats, La Llave, Las Paredes, Monte Comán, Rama Caída, Real del Padre, San Rafael, Villa Atuel y Villa 25 de Mayo. El Ejecutivo nacional instruyó a entidades bancarias y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a implementar medidas para facilitar el acceso a los beneficios establecidos en la Ley 26.509 de Emergencia Agropecuaria -impositivos y crediticios- para los afectados, que deberán presentar el certificado correspondiente entregado por la Provincia.