27 de mayo de 2026
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Gobierno Nacional

El Gobierno nacional declaró el estado de emergencia y desastre agropecuario en distintas zonas de Mendoza

El Gobierno nacional oficializó esta declaración por heladas y granizo que afectaron a productores de Mendoza durante el ciclo agrícola 2025/2026.

El Gobierno nacional declaró el estado de emergencia y desastre agropecuario en distintas zonas de Mendoza.

El Gobierno nacional declaró el estado de emergencia y desastre agropecuario en distintas zonas de Mendoza.

Por Sitio Andino Política

El Gobierno nacional declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en distintas zonas productivas de la provincia de Mendoza por heladas y tormentas de granizo ocurridas durante el ciclo agrícola 2025/2026. Los productores afectados podrán acceder a beneficios impositivos y financieros.

La medida fue oficializada este miércoles a través de la resolución 765/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial. Para daños ocasionados por heladas, regirá desde el 1° de diciembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2027. Por consecuencias derivadas de granizo, abarcará del 1º de enero de 2026 hasta el 31 de marzo de 2027.

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Esto se da luego de que Mendoza declarara la emergencia agropecuaria mediante el decreto 125/2026, que fue presentado ante la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, que avaló los impactos negativos de estos fenómenos climáticos generaron en los departamentos de San Rafael, General Alvear, Tunuyán, Tupungato, San Martín, Rivadavia, Lavalle, Maipú y Luján de Cuyo.

La resolución reconoce el estado de emergencia para productores que hayan sufrido pérdidas de entre el 50% y el 79% de su producción, y el estado de desastre agropecuario para quienes registraron daños iguales o superiores al 80%.

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Departamentos y distritos de la provincia de Mendoza alcanzados

  • San Carlos: Chilecito, Eugenio Bustos, La Consulta y Villa San Carlos.
  • Tunuyán: El Totoral, La Primavera, Las Pintadas, Los Sauces, Tunuyán, Campo de los Andes, Los Árboles y Los Chacayes.
  • Tupungato: Cordón del Plata, El Peral, El Zampal, El Zampalito, Gualtallary, La Arboleda, Tupungato, Villa Bastías y Zapata.
  • Junín: Algarrobo Grande, Alto Verde, Junín, La Colonia, Los Barriales, Medrano, Mundo Nuevo, Phillips y Rodríguez Peña.
  • La Paz: La Paz, Las Chacritas y Villa Antigua.
  • Rivadavia: Andrade, El Mirador, La Central, La Libertad, Los Árboles, Los Campamentos, Medrano, Mundo Nuevo, Reducción, Rivadavia y Santa María de Oro.
  • San Martín: Alto Salvador, Alto Verde, Buen Orden, Chapanay, Chivilcoy, El Central, El Divisadero, El Espino, El Ramblón, Las Chimbas, Montecaseros, Nueva California, Palmira, San Martín y Tres Porteñas.
  • Santa Rosa: 12 de Octubre, La Dormida, Las Catitas y Santa Rosa.
  • Las Heras: Capdevila y El Borbollón.
  • Lavalle: Costa de Araujo, El Carmen, El Plumero, El Vergel, Ingeniero Gustavo André, Jocolí, Jocolí Viejo, La Palmera y San Francisco.
  • Luján de Cuyo: Agrelo, Carrizal, Las Compuertas y Perdriel.
  • Maipú: Barrancas, Fray Luis Beltrán, Rodeo del Medio y Russell.
  • General Alvear: Alvear Oeste, Bowen, General Alvear y San Pedro del Atuel.
  • San Rafael: Cañada Seca, Cuadro Benegas, Cuadro Nacional, El Cerrito, Goudge, Jaime Prats, La Llave, Las Paredes, Monte Comán, Rama Caída, Real del Padre, San Rafael, Villa Atuel y Villa 25 de Mayo.

El Ejecutivo nacional instruyó a entidades bancarias y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a implementar medidas para facilitar el acceso a los beneficios establecidos en la Ley 26.509 de Emergencia Agropecuaria -impositivos y crediticios- para los afectados, que deberán presentar el certificado correspondiente entregado por la Provincia.

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