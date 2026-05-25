Victoria Villarruel reapareció con un mensaje patrio tras quedar fuera del Tedeum oficial

La vicepresidenta del Gobierno Nacional Victoria Villarruel publicó un extenso mensaje en redes sociales luego de no haber sido invitada a participar del Tedeum por el 25 de Mayo junto al presidente Javier Milei y el resto del Gabinete nacional.

En su publicación, Villarruel llamó a defender “ los valores fundacionales de nuestra Patria ” y reivindicó el legado de la Revolución de Mayo frente a los desafíos actuales.

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La vicepresidenta recordó la Revolución de Mayo como una expresión de la tradición nacional basada en “la libertad” y en “la dignidad de la persona humana bajo el orden natural y divino”.

“ Ser libres, para nuestros próceres, era asumir la responsabilidad de nuestro propio destino sin abdicar de nuestra identidad ”, sostuvo.

En ese contexto, afirmó que los argentinos deben custodiar esa herencia histórica frente a “nuevos y complejos desafíos”.

La referencia al papa León XIV y la inteligencia artificial

Villarruel también hizo referencia a la primera encíclica de León XIV, centrada en los riesgos de la inteligencia artificial y la protección de la dignidad humana.

La vicepresidenta citó al pontífice y remarcó: “El desafío al que nos enfrentamos actualmente no es tecnológico sino antropológico”.

Además, sostuvo que el gran dilema del siglo XXI continúa siendo, al igual que en 1810, “la defensa de la soberanía y la protección de la dignidad humana”.

“Que los valores fundacionales de nuestra Patria nos sigan guiando en esta encrucijada de la historia. ¡Viva la Patria! ¡Todo por Argentina!”, concluyó.

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La ausencia de Victoria Villarruel en el Tedeum

A diferencia de años anteriores, la vicepresidenta no participó este año de la ceremonia oficial realizada en la Catedral Metropolitana.

La exclusión de Villarruel del acto habría sido definida por la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei.

La situación volvió a dejar expuesta la fuerte tensión política entre Milei y quien fue su compañera de fórmula en las elecciones presidenciales.

Una relación cada vez más distante

La ausencia en el Tedeum se suma a una serie de episodios recientes que profundizaron el distanciamiento entre la vicepresidenta y el núcleo duro del Gobierno.

Días atrás, Villarruel había presionado públicamente al vocero presidencial Manuel Adorni para que presentara su declaración jurada en el marco de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

Hasta el momento, desde el entorno de la vicepresidenta no confirmaron si encabezará alguna actividad propia por el Día de la Patria.