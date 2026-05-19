20 de mayo de 2026
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Victoria Villarruel

Victoria Villarruel volvió a pedir la declaración jurada de Adorni: "Es lo que todos esperamos"

Durante una visita a Rosario por una misa en homenaje a su padre, la Vicepresidenta dejó definiciones políticas que resonaron en el oficialismo.

Victoria Villarruel pidió la declaración jurada de Manuel Adorni durante su visita a Rosario
Victoria Villarruel pidió la declaración jurada de Manuel Adorni durante su visita a Rosario
Por Sitio Andino Política

La vicepresidenta Victoria Villarruel viajó a Rosario, Santa Fe, y habló de la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Para la titular de la Cámara Alta, el funcionario debe presentar su declaración jurada.

"Estamos todos esperando la declaración jurada de Adorni", sostuvo ante la prensa local. De este modo, se sumó al pedido que hizo la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.

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El motivo principal de su visita fue estrictamente familiar y de carácter íntimo: participar de una misa especial en conmemoración del quinto aniversario del fallecimiento de su padre, Eduardo Villarruel, un militar de destacada trayectoria que combatió en la Guerra de Malvinas y que falleció a causa de complicaciones por Covid-19. Al llegar, la funcionaria fue recibida por el cura párroco de la Catedral, Osvaldo Macerola.

A pesar del despliegue de un discreto operativo de seguridad que no interrumpió el tránsito vehicular, la llegada de la mandataria generó una fuerte expectativa. Al concluir la ceremonia religiosa, Villarruel brindó definiciones de la coyuntura política.

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Victoria Villarruel y su paso por Rosario

Al ser consultada por los periodistas sobre las internas dentro del oficialismo, la Vicepresidenta buscó desmarcarse de la gestión directa del Ejecutivo. "No participo del Gobierno", aclaró, sugiriendo que las explicaciones sobre el rumbo de la gestión deben pedirse directamente a Javier Milei. Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad para señalar diferencias metodológicas, subrayando que "la convivencia en sociedad debe ser con respeto".

La declaración más fuerte de la jornada llegó cuando le preguntaron por la situación del ministro coordinador. Lejos de esquivar la pregunta, la vicepresidenta sentenció: "Estamos todos esperando la declaración jurada de Adorni".

Finalmente, la titular de la Cámara Alta prefirió no dar definiciones sobre el escenario electoral a largo plazo o una eventual candidatura para 2027. Antes de retirarse, recordó los lazos que la unen a la provincia de Santa Fe y concluyó que Rosario es, para ella, su "segunda casa".

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