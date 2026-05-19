19 de mayo de 2026
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AMPROS

El Gobierno otorgó por decreto el aumento a AMPROS: por qué es menor al de otros sectores

Tras meses de negociaciones infructuosas, el oficialismo anunció que la suba salarial será por decreto y a partir de mayo. La palabra de ambas partes.

El Ejecutivo cerró la discusión salarial del primer semestre.

El Ejecutivo cerró la discusión salarial del primer semestre.

Foto: Cristian Lozano

El funcionario explicó que la medida implica un incremento del 10% a partir de mayo, con el fin de evitar que ese sector quede rezagado respecto del resto de los trabajadores estatales. Sin embargo, la suba que recibirán los profesionales no incorporará el retroactivo que sí sellaron los otros sindicatos en sus respectivas negociaciones.

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“Decidimos avanzar con un aumento salarial por decreto para los profesionales del régimen 27. Ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con el gremio y considerando que los profesionales de la salud serían los únicos sin aumento este semestre, hemos dispuesto un incremento del 10%”, sostuvo Montero.

En esa línea, remarcó que el Ejecutivo mantiene la voluntad de negociación: “Seguimos abiertos al diálogo, pero priorizamos equiparar el aumento dado a los otros trabajadores, porque no es justo que quienes sostienen el sistema de salud todos los días no lo reciban”.

La respuesta de AMProS tras el aumento por decreto

La decisión del Gobierno provincial se da luego de varias instancias paritarias sin consenso con AMProS, aunque el mecanismo profundizó el malestar sindical.

Desde el gremio rechazaron la decisión y exigieron la reapertura inmediata de la comisión negociadora. La secretaria general, Claudia Iturbe, cuestionó con dureza el alcance del incremento.

Reclamo AMPROS en Legislatura
Ampros exige la reapertura de la negociaci&oacute;n salarial en paritarias.

Ampros exige la reapertura de la negociación salarial en paritarias.

El 10% de aumento no recompone la pérdida del poder adquisitivo de todos estos años, no contempla retroactivo ni propone ninguna solución a los profesionales que se encuentran en negro desde hace más de seis años”, señaló la dirigente gremial.

Además, remarcó que el porcentaje otorgado está por debajo de la inflación acumulada en los últimos meses. “No cubre la inflación registrada desde octubre hasta hoy, que trepó al 20,9%”, indicó.

No obstante, desde el gremio coincidieron parcialmente con la apertura al diálogo planteada por el ministro, aunque cuestionaron las formas. “Las comunicaciones no deberían ser ni por decreto ni por X. La problemática de salud es mucho más grave”, sostuvieron.

Iturbe también insistió en la necesidad de retomar las negociaciones formales. “El diálogo que propone el ministro Montero debería ser por Comisión Negociadora, que AMProS viene solicitando de manera urgente desde marzo, sin obtener ninguna respuesta”.

Con esta decisión, el Gobierno provincial cerró la discusión salarial del semestre, aunque desde varios sectores ya reclaman la reapertura de las negociaciones, frente al crecimiento de la inflación.

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