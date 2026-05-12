12 de mayo de 2026
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Hospital Teodoro J. Schestakow

La directora del Schestakow denunció una "campaña sucia" y garantizó el servicio de la Unidad Coronaria

El Hospital Schestakow funciona con normalidad, según afirmó su directora, quien también criticó las acusaciones de AMPROS y del diputado Germán Gómez.

Hospitsal Schestakow: la directora desmintió el cierre de la Unidad Coronaria.

Hospitsal Schestakow: la directora desmintió el cierre de la Unidad Coronaria.

Foto de archivo
 Por Natalia Mantineo

La directora del Hospital Teodoro J. Schestakow, Gabriela Funes, desmintió el cierre de la Unidad Coronaria se San Rafael, asegurando que el servicio opera con normalidad. La aclaración surge tras denuncias de AMPROS y un proyecto de repudio del diputado Germán Gómez por supuestas deudas salariales.

En declaraciones con Aconcagua Radio, Funes calificó las versiones como una "campaña sucia" y destacó que el sector atiende mayoritariamente a pacientes con obra social.

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Hospital Teodoro J. Schestakow de San Rafael -archivo-

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Hospital Schestakow: aseguran que la Unidad Coronaria está operativa

Durante la charla, Funes llevó tranquilidad a los habitantes de San Rafael, General Alvear y Malargüe, asegurando que el sector funciona al cien por ciento de su capacidad.

"La Unidad Coronaria está trabajando; de hecho, ayer (por el lunes) teníamos las seis camas ocupadas, disponibles y operativas", afirmó la funcionaria, quien calificó las versiones de cierre como "noticias parcialmente falsas" y parte de un uso "malicioso" de las redes sociales para manipular la opinión pública.

Respecto a las denuncias de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS) sobre la falta de pago de guardias, Funes fue tajante: "Los sueldos se han pagado todos a fin de mes. Hay que informarse antes de salir a expresarse desde el desconocimiento, porque lo único que generan es incertidumbre y miedo".

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San Rafael: un hombre murió en un accidente vial.

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El conflicto político y el rol del sector privado

La directora vinculó la viralización de estas versiones con una posible intencionalidad política y criticó duramente la falta de consulta a las fuentes oficiales. "Esta campaña digital se transforma en una campaña sucia que amenaza a la democracia", sentenció.

Asimismo, Funes destacó la importancia estratégica del hospital público frente a las carencias del sector privado en el sur mendocino. Según detalló, el Schestakow es la única institución con cardiólogos de guardia permanente que atiende tanto a pacientes sin cobertura como a afiliados de PAMI y otras obras sociales.

Los números de la Unidad Coronaria:

  • Capacidad: 6 camas de alta complejidad (actualmente ocupadas).

  • Promedio de atención: 30 pacientes críticos por mes.

  • Demanda: Solo el 10% de los pacientes atendidos carecen de obra social; el 90% restante acude al hospital público por falta de respuesta en el sector privado.

Asimismo, la directora explicó que la situación actual responde a un plan de salud iniciado en 2020 que busca modernizar los convenios colectivos. Bajo esta normativa, se invitó a los profesionales a cambiar de régimen laboral: "Ya logramos que 50 médicos pasen al nuevo sistema, donde trabajan más horas y, por lo tanto, cobran más. Es una política de Estado avalada por leyes vigentes", concluyó.

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