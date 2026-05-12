La directora del Schestakow denunció una "campaña sucia" y garantizó el servicio de la Unidad Coronaria

La directora del Hospital Teodoro J. Schestakow , Gabriela Funes, desmintió el cierre de la Unidad Coronaria se San Rafael , asegurando que el servicio opera con normalidad . La aclaración surge tras denuncias de AMPROS y un proyecto de repudio del diputado Germán Gómez por supuestas deudas salariales.

En declaraciones con Aconcagua Radio, Funes calificó las versiones como una "campaña sucia" y destacó que el sector atiende mayoritariamente a pacientes con obra social.

Qué dijo el Hospital Schestakow tras las versiones sobre el cierre de la Unidad Coronaria

Hospital Schestakow: aseguran que la Unidad Coronaria está operativa

Durante la charla, Funes llevó tranquilidad a los habitantes de San Rafael, General Alvear y Malargüe, asegurando que el sector funciona al cien por ciento de su capacidad.

"La Unidad Coronaria está trabajando; de hecho, ayer (por el lunes) teníamos las seis camas ocupadas, disponibles y operativas", afirmó la funcionaria, quien calificó las versiones de cierre como "noticias parcialmente falsas" y parte de un uso "malicioso" de las redes sociales para manipular la opinión pública.

Respecto a las denuncias de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS) sobre la falta de pago de guardias, Funes fue tajante: "Los sueldos se han pagado todos a fin de mes. Hay que informarse antes de salir a expresarse desde el desconocimiento, porque lo único que generan es incertidumbre y miedo".

schestakow.jpg San Rafael: un hombre murió en un accidente vial.

El conflicto político y el rol del sector privado

La directora vinculó la viralización de estas versiones con una posible intencionalidad política y criticó duramente la falta de consulta a las fuentes oficiales. "Esta campaña digital se transforma en una campaña sucia que amenaza a la democracia", sentenció.

Asimismo, Funes destacó la importancia estratégica del hospital público frente a las carencias del sector privado en el sur mendocino. Según detalló, el Schestakow es la única institución con cardiólogos de guardia permanente que atiende tanto a pacientes sin cobertura como a afiliados de PAMI y otras obras sociales.

Los números de la Unidad Coronaria:

Capacidad: 6 camas de alta complejidad (actualmente ocupadas).

Promedio de atención: 30 pacientes críticos por mes.

Demanda: Solo el 10% de los pacientes atendidos carecen de obra social; el 90% restante acude al hospital público por falta de respuesta en el sector privado.

Asimismo, la directora explicó que la situación actual responde a un plan de salud iniciado en 2020 que busca modernizar los convenios colectivos. Bajo esta normativa, se invitó a los profesionales a cambiar de régimen laboral: "Ya logramos que 50 médicos pasen al nuevo sistema, donde trabajan más horas y, por lo tanto, cobran más. Es una política de Estado avalada por leyes vigentes", concluyó.

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