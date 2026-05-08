8 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Hospital Teodoro J. Schestakow

¿Funciona o está cerrada? Polémica en la Unidad Coronaria del Hospital Schestakow

La Unidad Coronaria estaría cerrada, pero fuentes gubernamentales lo niegan. Qué está sucediendo en el hospital de San Rafael.

¿Funciona o está cerrada? Polémica en la Unidad Coronaria del Hospital Schestakow

¿Funciona o está cerrada? Polémica en la Unidad Coronaria del Hospital Schestakow

La secretaria general de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), Claudia Iturbe, confirmó a Sitio Andino que la Unidad Coronaria está cerrada debido a la falta de pago de las guardias de los profesionales sanitarios.

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"Han cerrado la Unidad Coronaria, está cerrada en este momento. Todos los pacientes han pasado a la Terapia Intensiva", manifestó Iturbe.

En el Hospital Schestakow se hacen los test para determinar los casos de coronavirus en todo el Sur.

Según explicó, la decisión fue de la directora del hospital porque no hay médico de guardia debido a la falta de pago. "Esto es grave", expresó la sindicalista.

"Hay solo dos médicos cardiólogos de planta, el resto son prestadores y a estos últimos no les han pagado. No es lo mismo para los pacientes estar en Terapia Intensiva que en la Unidad Coronaria", explicó.

Además, aclaró que la atención en dicha área se restablecerá cuando se efectúe el pago que reclaman. "Hay una política de achicamiento del Estado y de centralización, en vez de descentralizar", manifestó.

Versiones cruzadas y polémica en el Hospital Schestakow

Ante el dilema, fuentes gubernamentales aclararon que la Provincia no tiene intención de cerrar la Unidad Coronaria del hospital de referencia de San Rafael.

Sin embargo, manifestaron que es una maniobra de presión para efectuar un cambio de categoría en dos profesionales de la salud. Desde el hospital aclararon que la Unidad Coronaria funciona normalmente, por lo que desmienten la versión del sindicato.

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