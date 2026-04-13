Alerta en el Hospital Teodoro J. Schestakow: salud mental al límite y camas ocupadas en forma permanente

El equipo interdisciplinario de salud mental del Hospital Teodoro J. Schestakow de San Rafael trabaja actualmente al máximo de su capacidad, en un contexto de creciente demanda y ocupación total de camas.

Según indicaron, el área cuenta con 20 camas que se encuentran ocupadas de manera permanente, lo que genera dificultades para dar respuesta a nuevos casos que requieren internación.

La alta demanda provoca que, en algunos casos, pacientes que necesitan internación no puedan acceder a una cama, por lo que se recurre a instancias de preinternación como alternativa.

Desde el servicio explicaron que esta situación se repite con frecuencia, especialmente en determinadas épocas del año .

Estacionalidad y aumento de casos

De acuerdo a datos del área, el otoño y la primavera suelen ser estaciones críticas, ya que se registran descompensaciones en diversas patologías de salud mental.

Este comportamiento estacional incrementa aún más la presión sobre un sistema que ya se encuentra exigido al máximo.

Adicciones, la principal demanda

Entre las problemáticas más frecuentes se encuentran los consumos problemáticos y las adicciones en general, que concentran gran parte de las consultas y tratamientos.

En ese sentido, también se observa un crecimiento en los casos vinculados a la adicción al celular, una problemática cada vez más presente.