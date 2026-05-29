29 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Godoy Cruz

Godoy Cruz ofrecerá nuevas capacitaciones laborales en izaje de cargas

Los encuentros en Godoy Cruz se desarrollarán en junio en las oficinas del Hiper Libertad y contarán con cupos limitados para mayores de 18 años.

Capacitación en izaje de cargas en Godoy Cruz.

Capacitación en izaje de cargas en Godoy Cruz.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Godoy Cruz continúa fortaleciendo la formación laboral con nuevas propuestas orientadas al desarrollo técnico y la inserción laboral. En esta oportunidad, la Dirección de Educación y Capacitación Laboral firmó un acuerdo con Ortiz Fischer para llevar adelante capacitaciones vinculadas al izaje de cargas, una actividad clave en distintos ámbitos industriales y operativos.

Los cursos estarán dirigidos tanto a trabajadores con experiencia en el sector como a personas sin conocimientos previos que deseen incorporar nuevas herramientas a su perfil profesional.

Capacitación práctica con aula móvil

Uno de los aspectos más destacados de esta iniciativa será la utilización del MLT Mobile Lifting Trailer, un tráiler especialmente diseñado para capacitaciones en izaje. Este dispositivo funcionará como aula móvil y espacio práctico de entrenamiento, permitiendo integrar contenidos teóricos y ejercicios aplicados en un mismo lugar.

La modalidad busca optimizar los tiempos de aprendizaje y acercar experiencias reales de operación a quienes participen de los encuentros.

Durante las jornadas se abordarán contenidos relacionados con:

  • Definiciones técnicas
  • Marco legal
  • Técnicas de eslingado
  • Efectos de los ángulos de izaje
  • Mantenimiento e inspección de equipos
  • Seguridad y eficiencia operativa

Dos cursos según el nivel de experiencia

La propuesta contempla dos capacitaciones diferenciadas: Actualización Profesional en Izaje de Cargas

Destinada a personas con conocimientos previos, como:

  • Operadores de grúa
  • Supervisores
  • Eslingadores
  • Personal de mantenimiento
  • Trabajadores vinculados a tareas de izaje

Los encuentros se realizarán:

  • Miércoles 10 de junio, de 14.00 a 17.00 horas
  • Viernes 12 de junio, de 9.00 a 12.00 horas

Herramientas Básicas en Izaje de Cargas

Orientada a personas sin experiencia previa.

La capacitación se desarrollará el:

  • Jueves 11 de junio, de 14.00 a 17.00 horas

Cada jornada tendrá una duración intensiva de tres horas y combinará teoría y práctica para favorecer un aprendizaje progresivo y aplicado.

Inscripciones abiertas y cupos limitados en Godoy Cruz

Las capacitaciones cuentan con cupos limitados y están destinadas a mayores de 18 años. Las actividades se realizarán en las salas de capacitación ubicadas en las oficinas del Hiper Libertad, en Joaquín V. González 450, ala norte.

Desde la organización recomendaron realizar la preinscripción a la brevedad. Las personas seleccionadas recibirán la confirmación del cupo vía WhatsApp.

Con estas acciones, la Municipalidad continúa promoviendo propuestas de formación técnica para fortalecer el desarrollo profesional y acompañar el crecimiento del entramado productivo local.

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