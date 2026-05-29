Godoy Cruz ofrecerá nuevas capacitaciones laborales en izaje de cargas

Capacitación en izaje de cargas en Godoy Cruz.

El Municipio de Godoy Cruz continúa fortaleciendo la formación laboral con nuevas propuestas orientadas al desarrollo técnico y la inserción laboral. En esta oportunidad, la Dirección de Educación y Capacitación Laboral firmó un acuerdo con Ortiz Fischer para llevar adelante capacitaciones vinculadas al izaje de cargas, una actividad clave en distintos ámbitos industriales y operativos.

Los cursos estarán dirigidos tanto a trabajadores con experiencia en el sector como a personas sin conocimientos previos que deseen incorporar nuevas herramientas a su perfil profesional.

Uno de los aspectos más destacados de esta iniciativa será la utilización del MLT Mobile Lifting Trailer , un tráiler especialmente diseñado para capacitaciones en izaje. Este dispositivo funcionará como aula móvil y espacio práctico de entrenamiento, permitiendo integrar contenidos teóricos y ejercicios aplicados en un mismo lugar.

La modalidad busca optimizar los tiempos de aprendizaje y acercar experiencias reales de operación a quienes participen de los encuentros.

Durante las jornadas se abordarán contenidos relacionados con:

Definiciones técnicas

Marco legal

Técnicas de eslingado

Efectos de los ángulos de izaje

Mantenimiento e inspección de equipos

Seguridad y eficiencia operativa

Dos cursos según el nivel de experiencia

La propuesta contempla dos capacitaciones diferenciadas: Actualización Profesional en Izaje de Cargas

Destinada a personas con conocimientos previos, como:

Operadores de grúa

Supervisores

Eslingadores

Personal de mantenimiento

Trabajadores vinculados a tareas de izaje

Los encuentros se realizarán:

Miércoles 10 de junio, de 14.00 a 17.00 horas

Viernes 12 de junio, de 9.00 a 12.00 horas

Herramientas Básicas en Izaje de Cargas

Orientada a personas sin experiencia previa.

La capacitación se desarrollará el:

Jueves 11 de junio, de 14.00 a 17.00 horas

Cada jornada tendrá una duración intensiva de tres horas y combinará teoría y práctica para favorecer un aprendizaje progresivo y aplicado.

Inscripciones abiertas y cupos limitados en Godoy Cruz

Las capacitaciones cuentan con cupos limitados y están destinadas a mayores de 18 años. Las actividades se realizarán en las salas de capacitación ubicadas en las oficinas del Hiper Libertad, en Joaquín V. González 450, ala norte.

Desde la organización recomendaron realizar la preinscripción a la brevedad. Las personas seleccionadas recibirán la confirmación del cupo vía WhatsApp.

Con estas acciones, la Municipalidad continúa promoviendo propuestas de formación técnica para fortalecer el desarrollo profesional y acompañar el crecimiento del entramado productivo local.