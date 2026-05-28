Quedó en libertad el expolicía condenado por la muerte de su esposa en Godoy Cruz

Franco Nicolás Cuello , el expolicía acusado por la muerte de Valeria Ramírez en Godoy Cruz , recuperó la libertad este jueves luego de que la Justicia hiciera lugar a un pedido presentado por su defensa. En septiembre un jurado popular lo había declarado culpable pero argumentaron que el disparo fue "accidental" .

El exintegrante del Grupo Especial de Seguridad (GES) había sido condenado en septiembre a 4 años y 8 meses de prisión por el delito de homicidio culposo , además de recibir una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la pena.

La decisión fue adoptada por el juez Alejandro Miguel durante una audiencia realizada en el Polo Judicial , en el marco de una revisión de la prisión preventiva .

El exintegrante del Grupo Especial de Seguridad (GES) había sido condenado en septiembre a 4 años y 8 meses de prisión.

El argumento de la defensa

El abogado defensor, Leonardo Pascón, sostuvo que la condena contra Cuello aún no se encuentra firme debido a que presentaron un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. En ese contexto, la defensa solicitó el cese de la prisión preventiva al considerar que los plazos legales se encontraban vencidos, planteo que finalmente fue aceptado por el magistrado.

Cuello había llegado a juicio imputado por el delito de "homicidio agravado por ser cometido por un hombre en perjuicio de una mujer en contexto de violencia de género y agravado por el uso de arma de fuego", acusación que contemplaba una posible condena a prisión perpetua.

Sin embargo, durante el juicio por jurados realizado, los doce integrantes del debate concluyeron que el acusado fue quien efectuó el disparo que terminó con la vida de Valeria Ramírez, aunque consideraron que no existió intención de matar.

franco cuello Los doce integrantes del debate concluyeron que fue quien efectuó el disparo que terminó con la vida de Valeria Ramírez.

A partir de ese veredicto, el juez Alejandro Miguel impuso una pena de 4 años y 8 meses de prisión, en línea con lo solicitado por la Fiscalía. La resolución fue celebrada por la defensa del exuniformado, ya que evitó una condena por femicidio.

Cómo fue el crimen de Valeria Ramírez

La noche del 26 de noviembre de 2022, Valeria Ramírez, de 26 años, ingresó con una herida de bala al hospital Central donde, horas después, murió. Por el hecho, en aquel entonces, quedó detenido Franco Cuello, el esposo de la víctima.

El hecho ocurrió en el barrio La Gloria de Godoy Cruz, y señalaban que se había tratado de un accidente: que el acusado estaba limpiando su arma, cuando se levantó para ir al baño y su hijo, un niño de 4 años, la tomó y disparó sin intención a su madre.

franco cuello y valeria ramirez, femicidio godoy cruz.jpg En septiembre un jurado popular lo había declarado culpable pero argumentaron que el disparo fue "accidental".

Según informaron desde el Poder Judicial de Mendoza, del barrido electrónico realizado al menor hijo de la víctima y del victimario no se encontraron rastros de pólvora, mientras que en el caso del imputado dio positivo en pólvora en la zona de las manos, brazos y cuello.

Además, del resultado de la necropsia se reveló que el disparo efectuado sobre la víctima fue de una distancia de entre 20 y 60 centímetros, de arriba hacia abajo con orificio de entrada en la fosa nasal derecha y orificio de salida por la espalda.