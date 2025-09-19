Declararon culpable al policía acusado del homicidio de Valeria Ramírez, pero evitó la condena por femicidio

Este viernes, el jurado del juicio por la muerte de Valeria Ramírez determinó, por unanimidad, que Franco Nicolás Cuello es culpable por homicidio culposo . Se trata del auxiliar del Grupo Especial de Seguridad (GES) acusado por la muerte de su pareja en Godoy Cruz .

Cuello fue imputado por “homicidio agravado por ser cometido por un hombre en perjuicio de una mujer en contexto de violencia de género , agravado por el uso de arma de fuego ”. Sin embargo, este viernes los doce mendocinos integrantes del jurado decidieron que fue él quien mató a Ramírez en noviembre de 2022, pero no de forma intencional.

la víctima tenía 74 años Qué hipótesis se investiga por el cadáver en Guaymallén

Tras escuchar el veredicto del jurado popular , el acusado besó su muñeca y posteriormente se secó las lágrimas, mientras era custodiado por las fuerzas de seguridad. Sus abogados celebraron la decisión del jurado, dado que de esta forma Cuello evita la prisión perpetua. Ahora resta que las autoridades fijen una fecha para establecer la pena por homicidio culposo, delito que tiene un máxima de cinco años.

En la etapa de alegatos iniciales, el jefe de la Fiscalía de Homicidios, Fernando Guzzo, dijo: " Sin rodeos. Un femicidio más. Dicho disparo fue tan letal y tan mortal que ingresó por la cara de la víctima, atravesó todo su cuerpo hasta que el plomo terminó saliendo por la espalda".

Valeria Ramírez ingresó al Hospital Central con una herida de bala en la cara, el 26 de noviembre de 2022. Sin embargo, horas después falleció. Su esposo quedó detenido, y una de las hipótesis era que él se encontraba limpiando su arma, cuando fue al baño y su hijo de cuatro años la tomó y le disparó a su madre de forma accidental.

Desde el Poder Judicial de Mendoza informaron que, del barrido electrónico realizado al hijo de Franco y Valeria, no se encontraron rastros de pólvora, mientras que el imputado dio positivo en la zona de las manos, brazos y cuello. Sin embargo, el jurado popular decidió que la muerte de la víctima fue accidental.

Veredicto por el homicidio de Valeria Ramírez