Comenzó el juicio por el homicidio de Job Godoy en Maipú: la Fiscalía dice que el acusado "decidió matar"

En horas del mediodía de este lunes comenzó el tercer juicio por jurados de 2026 en Mendoza , en el que se busca determinar la responsabilidad penal de . El joven está acusado por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego de Job Antonio Godoy Sosa , ocurrido el 8 de diciembre de 2023 .

El proceso se desarrolla en la sala 15 del Polo Judicial Penal , donde un jurado popular deberá decidir si el acusado es culpable o no del crimen .

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Durante el debate intervienen Andrea Lazo y Fernando Guzzo , en representación del Ministerio Público Fiscal . La querella particular , que representa a la madre de la víctima, Rosario del Carmen Sosa , está a cargo del abogado Nicolás Mari . En tanto, la defensa técnica de Cornejo Yacante es ejercida por el abogado Mariano Tello .

Tras las instrucciones al jurado, la fiscal Andrea Lazo inició su alegato de apertura con una fuerte acusación contra el imputado.

Embed - JUICIO POR JURADO POR LA MUERTE DE JOB ANTONIO GODOY SOSA

"Hoy, como Fiscalía, les traemos un caso que habla de violencia, de decisión y de venganza. De una muerte que podría haber sido evitada. No estamos hablando de una pelea ni de un accidente. Estamos acá porque Tomás Cornejo Yacante decidió matar a Job Antonio Godoy", sostuvo.

andrea lazo, fiscal, juicio, juicio por jurados Andrea Lazo, fiscal y representante del Ministerio Público Fiscal Foto: Prensa Suprema Corte de Justicia de Mendoza

La fiscal también mencionó a Aarón Pérez Cornejo, quien, según explicó, fue condenado previamente por encubrimiento agravado por haber ayudado después del homicidio.

De acuerdo con la teoría del caso presentada por la Fiscalía, el hecho ocurrió en el asentamiento Yáñez, en el distrito de Tropero Sosa, Maipú. Según relató Lazo, Job Godoy circulaba en su motocicleta por el lugar sin saber que el acusado lo estaba esperando.

Tomás estaba escondido. Lo estaba esperando. Cuando la víctima pasó con su moto, salió y le efectuó tres disparos Tomás estaba escondido. Lo estaba esperando. Cuando la víctima pasó con su moto, salió y le efectuó tres disparos

Para sostener su acusación, el Ministerio Público adelantó que presentará cuatro tipos de pruebas que deberán ser evaluadas por el jurado:

Testimonios de testigos

Evidencia digital

Prueba científica

Acreditación de un conflicto previo entre víctima y acusado

andrea lazo, juicio por jurados, juicio, mendoza "El acusado estaba buscando a la víctima", afirmó Lazo Foto: Prensa Suprema Corte de Justicia de Mendoza

En este sentido, Lazo señaló que un testigo habría visto al acusado antes del crimen portando un arma de fuego mientras preguntaba por la víctima. "Lo estaba buscando. No fue un encuentro casual. El acusado estaba buscando a la víctima", sostuvo.

Además, aseguró que no existió un enfrentamiento previo. "No hubo un enfrentamiento. El acusado ataca sorpresivamente a la víctima".

Desde la querella, que representa a la madre de Godoy, se reforzó la acusación contra el imputado. "Esos tres disparos no fueron intimidatorios ni un accidente. Fueron disparos que tenían una decisión: la de matar", afirmó el abogado querellante.

nicolás mari, juicio por jurados, homicidio La querella, representada por el abogado Nicolás Mari Foto: Prensa Suprema Corte de Justicia de Mendoza

La defensa niega que el acusado sea el autor del homicidio

En su alegato inicial, el defensor Mariano Tello reconoció que el homicidio ocurrió, pero rechazó de manera categórica la acusación contra su cliente.

El abogado explicó que Cornejo Yacante fue detenido a los 20 años y lleva dos años alojado en la Penitenciaría provincial, y actualmente tiene 22 años.

Son las pruebas las que tienen que llevarlos a ustedes a tomar una decisión Son las pruebas las que tienen que llevarlos a ustedes a tomar una decisión

El defensor sostuvo que no se puede aceptar la imputación presentada por la Fiscalía y aseguró que durante el juicio no se podrá demostrar que su defendido haya sido el autor de los disparos.

mariano tello, juicio por jurados, mendoza La defensa técnica de Cornejo Yacante es ejercida por el abogado Mariano Tello Foto: Prensa Suprema Corte de Justicia de Mendoza

"El suceso ocurrió y Job Antonio Godoy perdió la vida, pero el jurado no podrá llegar a la conclusión de que el autor de esos disparos fue el señor Tomás Cornejo Yacante".

Además, la defensa planteó dudas sobre la existencia de un conflicto previo entre el acusado y la víctima, así como sobre las circunstancias que llevaron a Godoy a encontrarse en ese lugar.

Finalmente, Tello afirmó que el debate permitirá conocer por qué Cornejo Yacante fue señalado como presunto autor del hecho.

mariano tello, juicio, mendoza, homicidio Tello afirmó que el debate permitirá conocer por qué Cornejo Yacante fue señalado como presunto autor del hecho Foto: Prensa Suprema Corte de Justicia de Mendoza

El juicio por el crimen de Job Antonio Godoy Sosa recién comienza y durante los próximos días el jurado popular deberá escuchar testimonios, peritajes científicos y evidencias digitales que presentarán las partes. Con esos elementos, los ciudadanos que integran el jurado deberán determinar si Tomás Agustín Cornejo Yacante es responsable o no del homicidio ocurrido en diciembre de 2023 en Maipú.

La expectativa ahora está puesta en el desarrollo del debate y en el veredicto final, que definirá el rumbo judicial del caso.

Cómo ocurrió el homicidio en Maipú

El crimen ocurrió durante la madrugada de aquel 8 de diciembre de 2023 y generó conmoción entre los vecinos del departamento. Cerca de las 3.15, una llamada al 911 alertó sobre la presencia de una persona gravemente herida en una cancha de fútbol.

fachada hospital paroissien Había salido del penal y encontró la muerte en Maipú. Foto:Yemel Fil

Al arribar al lugar, personal policial encontró a Godoy Sosa con cuatro impactos de bala. En medio de la desesperación, sus familiares decidieron no esperar la llegada de una ambulancia y lo trasladaron en un vehículo particular hasta la guardia del Hospital Paroissien.

Una vez en el centro asistencial, los profesionales de la salud confirmaron el fallecimiento de la víctima. De acuerdo con el informe oficial, la muerte se produjo como consecuencia de "heridas múltiples de arma de fuego en el cráneo (nivel frontal derecho) y en la región dorsal del tórax y brazo derecho, con posible fractura".

Los antecedentes de la víctima

De acuerdo con informes de Policía Científica, la Unidad Investigativa Departamental (UID) y la División Homicidios, Godoy Sosa registraba un extenso prontuario de antecedentes delictivos.

Incluso, mantenía una medida pendiente desde 2019 en una causa tramitada ante la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional.

Según manifestaron familiares de la víctima durante la investigación, el homicidio está vinculado con conflictos con algunos individuos de la zona, quienes presuntamente habrían buscado vengarse por hurtos o robos sufridos en sus domicilios.