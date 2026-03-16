Empieza el juicio por jurados por el homicidio de Job Antonio Godoy Sosa ocurrido en Maipú en 2023

La audiencia de selección y sorteo de jurados se realizará este lunes en el Polo Judicial Penal

El 8 de diciembre de 2023 , un violento ataque a balazos terminó con la vida de Job Antonio Godoy Sosa , un hombre que había recuperado la libertad apenas dos meses antes. El homicidio , ocurrido en el departamento de Maipú , será analizado desde este lunes en un juicio por jurados que buscará determinar las responsabilidades penales del único acusado.

La audiencia de selección y sorteo de jurados se realizará este lunes en el Polo Judicial Penal . Una vez conformado el tribunal ciudadano, se dará paso a los alegatos de apertura de las partes. El debate estará a cargo de la jueza técnica Laura Guajardo . La investigación está a cargo de la fiscal Andrea Lazo , mientras que la defensa del imputado está representada por el abogado Mariano Tello .

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Según la investigación, el presunto autor de los disparos fue identificado como Tomás Agustín Cornejo Yacante , quien llega al debate imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego .

El sospechoso fue detenido el 15 de diciembre de 2023 en su vivienda durante un operativo realizado por efectivos de la División Homicidios , en el marco de las medidas solicitadas por la fiscal Lazo.

Móvil policial, policía de Mendoza, accidente, robo, operativo, homicidio El sospechoso fue detenido el 15 de diciembre de 2023 en su vivienda Foto: Cristian Lozano

Cómo ocurrió el homicidio en Maipú

El crimen ocurrió durante la madrugada de aquel 8 de diciembre de 2023 y generó conmoción entre los vecinos del departamento. Cerca de las 3.15, una llamada al 911 alertó sobre la presencia de una persona gravemente herida en una cancha de fútbol.

Al arribar al lugar, personal policial encontró a Godoy Sosa con cuatro impactos de bala. En medio de la desesperación, sus familiares decidieron no esperar la llegada de una ambulancia y lo trasladaron en un vehículo particular hasta la guardia del Hospital Paroissien.

fachada hospital paroissien Había salido del penal y encontró la muerte en Maipú Foto:Yemel Fil

Una vez en el centro asistencial, los profesionales de la salud confirmaron el fallecimiento de la víctima. De acuerdo con el informe oficial, la muerte se produjo como consecuencia de "heridas múltiples de arma de fuego en el cráneo (nivel frontal derecho) y en la región dorsal del tórax y brazo derecho, con posible fractura".

Los antecedentes de la víctima

De acuerdo con informes de Policía Científica, la Unidad Investigativa Departamental (UID) y la División Homicidios, Godoy Sosa registraba un extenso prontuario de antecedentes delictivos.

Incluso, mantenía una medida pendiente desde 2019 en una causa tramitada ante la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional.

Según manifestaron familiares de la víctima durante la investigación, el homicidio está vinculado con conflictos con algunos individuos de la zona, quienes presuntamente habrían buscado vengarse por hurtos o robos sufridos en sus domicilios.