Luján de Cuyo: importante operativo para rescatar a tres andinistas

Las tres mujeres habían sufrido un inconveniente en un cerro de Luján de Cuyo.

Un operativo de rescate se desplegó en la tarde de este lunes en el cerro Nahuel, en Luján de Cuyo , donde efectivos de la Patrulla de Rescate, dependiente de la Policía de Mendoza, asistieron a tres mujeres que se encontraban en una zona de difícil acceso.

El procedimiento se inició cerca de las 16.10 en el sector de la Quebrada de los Claveles , cuando personal de la Patrulla de Rescate tomó conocimiento de un pedido de auxilio a través del CEO.

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Según la información oficial, una de las excursionistas, de 55 años, sufrió una descompensación que le impedía descender por sus propios medios, lo que generó preocupación en sus acompañantes, ambas de 58 años y la posterior intervención de los efectivos.

Según se informó desde el Ministerio de Seguridad, ante la emergencia los uniformados establecieron comunicación telefónica con una de las mujeres, quien logró aportar datos precisos sobre la ubicación y el estado de salud de la víctima.

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Con esa información, el móvil de rescate inició el ascenso y logró dar con el grupo en el cerro Nahuel, una zona frecuentada por senderistas pero que presenta sectores de complejidad.

Una vez en el lugar, los efectivos asistieron a la mujer afectada y coordinaron el descenso de las tres hacia el sector de estacionamiento, en un operativo que se desarrolló sin mayores complicaciones.

Al llegar a una zona segura, las involucradas indicaron encontrarse en buen estado general de salud y decidieron rechazar asistencia médica, retirándose posteriormente por sus propios medios en un vehículo particular.

En el hecho intervino la Oficina Fiscal de jurisdicción, mientras que desde la Policía de Mendoza destacaron la rápida respuesta del personal especializado en este tipo de rescate en zonas de montaña.