Cañón del Atuel: dramático rescate de dos jóvenes que quedaron atrapados en la "Garganta del Diablo"

Los hombres realizaban descenso con sogas en ese acantilado de El Nihuil y quedaron atrapados. Uno de ellos sufrió politraumatismos.

Importante operativo para rescatar a las personas varadas.

Importante operativo para rescatar a las personas varadas.

Un operativo de rescate se desplegó este martes por la tarde en el Cañón del Atuel, en San Rafael, luego de que dos jóvenes quedaran atrapados en un sector de acantilados en la zona conocida como "Garganta del Diablo", mientras realizaban descenso con sogas.

El hecho ocurrió alrededor de las 18 en la Ruta 180, cerca de El Nihuil, y tomó intervención personal de la Subcomisaría Rama Caída luego de que un llamado al 911 alertara sobre la situación. La comunicación advertía que se oía a un hombre pidiendo ayuda desde un sector del cañón, aunque la persona no lograba visualizarlo.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que dos jóvenes oriundos de la zona, de 19 y 20 años respectivamente, habían descendido por el cañón alrededor de las 16 mediante el uso de sogas. En ese contexto, uno de ellos cayó al piso del cañón, mientras que el otro quedó suspendido a unos 25 metros de altura, sin poder subir ni bajar.

Operativo de rescate en el Cañón del Atuel

Ante la situación, se montó un operativo en el que participó personal de Rescate, la Unidad VANT, Policía Rural y efectivos de la Subcomisaría Rama Caída, mientras que efectivos del Destacamento El Nihuil resguardó el sector para evitar accidentes durante el procedimiento.

Finalmente, los rescatistas lograron extraer del cañón al joven de 19 años, quien fue asistido por personal del Centro de Salud y trasladado al hospital Schestakow para controles.

Posteriormente, también fue rescatado el joven de 20 años, quien presentaba politraumatismos, por lo que fue trasladado al principal centro asistencial departamental para recibir una mejor atención médica.

