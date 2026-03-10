Cañón del Atuel: dramático rescate de dos jóvenes que quedaron atrapados en la "Garganta del Diablo"

Importante operativo para rescatar a las personas varadas. Foto: Gentileza

Por Sitio Andino Policiales







Un operativo de rescate se desplegó este martes por la tarde en el Cañón del Atuel, en San Rafael, luego de que dos jóvenes quedaran atrapados en un sector de acantilados en la zona conocida como "Garganta del Diablo", mientras realizaban descenso con sogas.

El hecho ocurrió alrededor de las 18 en la Ruta 180, cerca de El Nihuil, y tomó intervención personal de la Subcomisaría Rama Caída luego de que un llamado al 911 alertara sobre la situación. La comunicación advertía que se oía a un hombre pidiendo ayuda desde un sector del cañón, aunque la persona no lograba visualizarlo.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Policiales | Rescataron a dos jóvenes tras un accidente en el Cañón del Atuel Dos jóvenes de 19 y 20 años debieron ser rescatados luego de sufrir un accidente mientras realizaban un descenso con sogas en el Cañón del Atuel. El hecho ocurrió en el sector conocido como Garganta del Diablo, sobre la Ruta Provincial 180, donde un llamado al 911 alertó que una persona escuchaba a alguien pidiendo ayuda desde un acantilado. Al llegar al lugar, efectivos de la Policía de Mendoza constataron que uno de los jóvenes había caído al fondo del cañón, mientras el otro había quedado atrapado a unos 25 metros de altura, sin poder ascender ni descender. Tras un operativo en el que intervinieron equipos de rescate, Policía Rural y personal policial de la zona, ambos fueron rescatados. Uno de ellos fue trasladado a un centro de salud para control, mientras que el otro presentaba politraumatismos y fue derivado al hospital para una mejor atención. Más información en sitioandino.com.ar #SanRafael #ElNihuil #CañónDelAtuel #Rescate #Mendoza" View this post on Instagram Al llegar al lugar, los efectivos constataron que dos jóvenes oriundos de la zona, de 19 y 20 años respectivamente, habían descendido por el cañón alrededor de las 16 mediante el uso de sogas. En ese contexto, uno de ellos cayó al piso del cañón, mientras que el otro quedó suspendido a unos 25 metros de altura, sin poder subir ni bajar.

Rescate Cañón del Atuel Garganta del Diablo 02 Foto: Gentileza Operativo de rescate en el Cañón del Atuel Ante la situación, se montó un operativo en el que participó personal de Rescate, la Unidad VANT, Policía Rural y efectivos de la Subcomisaría Rama Caída, mientras que efectivos del Destacamento El Nihuil resguardó el sector para evitar accidentes durante el procedimiento.

Rescate Cañón del Atuel Garganta del Diablo 03 Foto: Gentileza Finalmente, los rescatistas lograron extraer del cañón al joven de 19 años, quien fue asistido por personal del Centro de Salud y trasladado al hospital Schestakow para controles. Rescate Cañón del Atuel Garganta del Diablo 04 Foto: Gentileza Posteriormente, también fue rescatado el joven de 20 años, quien presentaba politraumatismos, por lo que fue trasladado al principal centro asistencial departamental para recibir una mejor atención médica.