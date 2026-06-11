11 de junio de 2026
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Las Heras

Las Heras: lo detuvieron al manejar una moto robada y con cocaína

Efectivos de la Policía de Mendoza detuvieron a un hombre que manejaba una moto robada en Las Heras. Le secuestraron cocaína.

El hombre llevaba 11 envoltorios de cocaína. (Foto ilustrativa).

El hombre llevaba 11 envoltorios de cocaína. (Foto ilustrativa).

 Por Pablo Segura

Un procedimiento realizado por la Policía de Mendoza en Las Heras terminó con la detención de un hombre de 34 años que circulaba en una motocicleta robada, portaba una licencia de conducir apócrifa y tenía en su poder 11 envoltorios de cocaína. El sospechoso intentó escapar al advertir la presencia policial, pero fue reducido a pocas cuadras del lugar.

El operativo se desarrolló alrededor de las 16 en calle Paso Hondo sin número, jurisdicción de la Comisaría 56. Según informaron fuentes policiales, los efectivos detectaron una motocicleta que circulaba sin dominio colocado y procedieron a identificar a su conductor, quien reaccionó intentando darse a la fuga.

La persecución concluyó en las inmediaciones de Paso Hondo y Chacón, donde se concretó la detención del sospechoso, identificado como M. A. S., de 34 años. Durante el procedimiento, los uniformados advirtieron irregularidades en la documentación exhibida por el conductor, por lo que iniciaron una serie de verificaciones.

Descubrieron que la moto tenía pedido de secuestro

Tras la intervención de personal especializado de Automotores, se determinó que la tarjeta de identificación vehicular presentada por el detenido era apócrifa.

Además, los controles permitieron establecer que el motor colocado en la motocicleta pertenecía a un rodado que registraba pedido de secuestro en el marco de una causa por hurto agravado.

Como parte de las medidas de seguridad, los policías realizaron un palpado preventivo sobre el sospechoso. Durante esa requisa encontraron 11 envoltorios que contenían cocaína, por lo que se dio intervención a la Justicia Federal.

Por disposición judicial, el hombre quedó detenido y a disposición de las autoridades competentes. Asimismo, fue citado para comparecer ante el Juzgado Federal, mientras avanza la investigación para determinar el origen de la droga y las circunstancias vinculadas al vehículo robado.

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