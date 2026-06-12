12 de junio de 2026
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Paradero

Final feliz para el paradero de un hombre en Guaymallén

El hombre que era intensamente buscado en Guaymallén fue hallado en buen estado de salud. La justicia cerró la causa de paradero.

David Alejandro Román había desaparecido el martes en Colonia Segovia.

David Alejandro Román había desaparecido el martes en Colonia Segovia.

 Por Pablo Segura

Luego de varias horas de incertidumbre y una intensa búsqueda, fue encontrado el hombre cuyo paradero era motivo de preocupación en Guaymallén, debido a que necesitaba medicación diaria y su familia había solicitado colaboración para dar con él.

La aparición de David Román fue confirmada por familiares del hombre, quienes comunicaron la noticia con alivio tras la difusión del caso y los esfuerzos realizados para localizarlo. Según indicaron, fue hallado con vida y en buen estado general de salud.

Si bien no presentaba lesiones ni complicaciones evidentes al momento de ser encontrado, fue trasladado a un centro asistencial para ser evaluado por profesionales médicos y recibir atención preventiva, teniendo en cuenta su condición de salud y la necesidad de continuar con su tratamiento.

La preocupación por su desaparición movilizó a familiares y vecinos

La búsqueda había generado gran preocupación en Guaymallén, ya que el hombre requería medicación diaria y no se tenía información sobre su ubicación desde hacía varias horas. Ante esa situación, familiares y allegados iniciaron una campaña para difundir su imagen y solicitar datos que permitieran establecer su paradero.

La publicación de su desaparición tuvo amplia repercusión en redes sociales y medios de comunicación, donde se multiplicaron los pedidos de colaboración para encontrarlo.

Afortunadamente, la historia tuvo un desenlace positivo. La familia confirmó que el hombre fue localizado y que se encuentra en buen estado de salud, aunque permanecerá bajo observación médica por precaución.

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