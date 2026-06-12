Final feliz para el paradero de un hombre en Guaymallén

David Alejandro Román había desaparecido el martes en Colonia Segovia.

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Por Pablo Segura







Luego de varias horas de incertidumbre y una intensa búsqueda, fue encontrado el hombre cuyo paradero era motivo de preocupación en Guaymallén, debido a que necesitaba medicación diaria y su familia había solicitado colaboración para dar con él.

La aparición de David Román fue confirmada por familiares del hombre, quienes comunicaron la noticia con alivio tras la difusión del caso y los esfuerzos realizados para localizarlo. Según indicaron, fue hallado con vida y en buen estado general de salud.

Si bien no presentaba lesiones ni complicaciones evidentes al momento de ser encontrado, fue trasladado a un centro asistencial para ser evaluado por profesionales médicos y recibir atención preventiva, teniendo en cuenta su condición de salud y la necesidad de continuar con su tratamiento.

La preocupación por su desaparición movilizó a familiares y vecinos La búsqueda había generado gran preocupación en Guaymallén, ya que el hombre requería medicación diaria y no se tenía información sobre su ubicación desde hacía varias horas. Ante esa situación, familiares y allegados iniciaron una campaña para difundir su imagen y solicitar datos que permitieran establecer su paradero.

La publicación de su desaparición tuvo amplia repercusión en redes sociales y medios de comunicación, donde se multiplicaron los pedidos de colaboración para encontrarlo. Afortunadamente, la historia tuvo un desenlace positivo. La familia confirmó que el hombre fue localizado y que se encuentra en buen estado de salud, aunque permanecerá bajo observación médica por precaución.

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