La justicia dio un paso clave en la causa por el homicidio de José Massó

La justicia dictó ayer la prisión preventiva para el principal acusado por la desaparición y homicidio de José Massó, el hombre de 83 años que fue visto por última vez el 9 de marzo de este año y por cuyo caso la hipótesis es que fue asesinado por una persona allegada a su familia.

El acusado, Gonzalo Damian González, fue sometido este miércoles a la audiencia de prisión preventiva, donde durante más de tres horas la fiscal de homicidios, Claudia Ríos, enumeró las pruebas en su contra.

Finalmente, la jueza Martina Hertlein avaló la investigación de la fiscal y ordenó que González continúe detenido, acusado de un homicidio.

La audiencia realizada en el Polo Judicial Penal era clave para la investigación del caso, el cual tiene complicaciones desde el inicio, debido a que el cuerpo de Massó nunca fue hallado (al menos hasta ahora).

Lo que comenzó como un paradero se fue transformando en una causa por homicidio y ahora una jueza, la primera en analizar el caso, ratificó esta hipótesis.

Para la fiscal Claudia Ríos, González atacó al anciano y lo asesinó, posiblemente, aprovechando de la confianza que ambos tenían al reunirse periódicamente.

En base a esto, la magistrada pudo demostrar que González es la última persona que vio con vida a Massó y eso complica en demasía al imputado.

José Masso, padre de un reconocido médico mendocino, desapareció el 9 de marzo de este año y desde ese entonces la policía lo busca intensamente.

Las tareas de rastrillajes estuvieron volcadas a zonas de Rodeo del Medio, en Maipú y también en Ugarteche, en Luján de Cuyo. Sin embargo, hasta el momento no se ha encontrado ningún rastro del hombre.