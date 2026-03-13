Atención Maipú y Luján de Cuyo: preocupación por el paradero de este hombre

La policía y justicia busca intensamente a un hombre que desapareció hace más de 24 horas y cuya denuncia por paradero fue radicada por sus familiares, poniendo en la lupa zonas de Maipú y Luján de Cuyo para la búsqueda.

Se trata de José Masso, padre de un reconocido médico del hospital Español , sobre quien no se sabe nada desde el miércoles.

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A través de las redes sociales y luego con la correspondiente denuncia por paradero, la policía busca intensamente al hombre. Para quien quiera aportar datos que ayuden a encontrarlo, pueden hacerlo a los teléfonos 2615750532 y 2614680500.

Según fuentes policiales, Masso desapareció hace más de 24 horas y su paradero es una verdadera incógnita.

Por estas horas, la búsqueda está volcada a zonas de Rodeo del Medio, en Maipú y también en Ugarteche, en Luján de Cuyo. Sin embargo, hasta el momento no se ha encontrado ningún rastro del hombre.

Fuentes policiales dijeron que la División de Búsqueda de Personas se encuentra trabajando para dar con el paradero de Mosso.