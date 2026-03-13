13 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Paradero

Atención Maipú y Luján de Cuyo: preocupación por el paradero de este hombre

Preocupación por la desaparición de un hombre hace más de 24 horas. Los detalles del paradero, con búsquedas en Luján de Cuyo y Maipú.

Jorge Mosso, el hombre buscado. Su paradero es una incógnita.&nbsp;

Jorge Mosso, el hombre buscado. Su paradero es una incógnita. 

Por Sitio Andino Policiales

La policía y justicia busca intensamente a un hombre que desapareció hace más de 24 horas y cuya denuncia por paradero fue radicada por sus familiares, poniendo en la lupa zonas de Maipú y Luján de Cuyo para la búsqueda.

Se trata de José Masso, padre de un reconocido médico del hospital Español, sobre quien no se sabe nada desde el miércoles.

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A través de las redes sociales y luego con la correspondiente denuncia por paradero, la policía busca intensamente al hombre. Para quien quiera aportar datos que ayuden a encontrarlo, pueden hacerlo a los teléfonos 2615750532 y 2614680500.

Atención Maipú y Luján de Cuyo: preocupación por el paradero de este hombre

Según fuentes policiales, Masso desapareció hace más de 24 horas y su paradero es una verdadera incógnita.

Por estas horas, la búsqueda está volcada a zonas de Rodeo del Medio, en Maipú y también en Ugarteche, en Luján de Cuyo. Sin embargo, hasta el momento no se ha encontrado ningún rastro del hombre.

Fuentes policiales dijeron que la División de Búsqueda de Personas se encuentra trabajando para dar con el paradero de Mosso.

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