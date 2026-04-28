28 de abril de 2026
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Violencia de género

Violencia de género en Pilar: detuvieron a un empresario tras la viralización de videos donde golpeaba a su ex pareja

Detuvieron a Federico Balbuena en Luján tras una grave denuncia. Las cámaras de seguridad filmaron ataques de violencia de género que fueron claves.

Violencia de género en Pilar: detuvieron a un empresario tras la viralización de videos donde golpeaba a su ex pareja

Violencia de género en Pilar: detuvieron a un empresario tras la viralización de videos donde golpeaba a su ex pareja

Por Sitio Andino Policiales

La justicia actuó tras meses de inacción ante un caso de violencia de género. Este martes detuvieron a Federico Balbuena, acusado de golpear y abusar de su expareja. La captura se dio luego de que la víctima difundiera en redes sociales las aterradoras imágenes de los ataques captados por sus cámaras domésticas.

El caso tomó relevancia nacional no solo por la ferocidad de las imágenes, sino por el historial del agresor, quien ya contaba con denuncias previas por estafas y otros delitos de índole sexual. Balbuena fue localizado en su domicilio dentro de un exclusivo country en la zona de Luján, donde permanecía oculto mientras la fiscalía terminaba de cerrar la secuencia completa de los hechos de violencia gracias a los nuevos fragmentos de video aportados.

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Cámaras de seguridad: la prueba irrefutable de la agresión

Las grabaciones que se viralizaron son escalofriantes y demuestran el ensañamiento de Balbuena hacia la mujer. En uno de los episodios registrados en mayo de 2025, se observa cómo el agresor la arroja contra un sillón y comienza a golpearla con los puños sin que ella pueda defenderse. La violencia se traslada luego a otros sectores de la casa, donde el sujeto la toma del pelo e intenta asfixiarla, exponiendo un desprecio absoluto por la integridad física y la salud de quien fuera su compañera durante cinco años.

Este material audiovisual fue la pieza clave que la fiscal Marcela Semería utilizó para acelerar la orden de detención. Aunque la denuncia formal se había radicado en noviembre de 2025, el proceso parecía estancado hasta que la condena social por la contundencia de las pruebas obligaron a la Justicia a intervenir de manera efectiva. Este martes se allanó la propiedad del agresor donde anteriormente ya se habían secuestrado armas de fuego.

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El reclamo por un sistema de justicia que llega tarde

A pesar del alivio que genera la detención, la víctima manifestó su profundo malestar con los tiempos del Poder Judicial. Durante meses convivió con el miedo de ser atacada nuevamente, especialmente luego de que se le denegara la prórroga de las medidas cautelares. Su testimonio refleja la realidad de muchas mujeres en Argentina que, aun aportando pruebas irrefutables de sangre y golpes, deben esperar a que sus casos se vuelvan mediáticos para obtener una respuesta.

Federico Balbuena enfrentará ahora cargos por abuso sexual con acceso carnal y lesiones agravadas en contexto de violencia de género. El miércoles será indagado en Pilar, mientras la sociedad sigue de cerca un caso que vuelve a poner en evidencia las fallas en los protocolos de protección a las víctimas. La valentía de Camila al publicar los videos no solo logró su detención, sino que encendió una vez más la alarma sobre la desprotección que sufren quienes denuncian a sus atacantes.

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