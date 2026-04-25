25 de abril de 2026
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Pamela Pombo

Fuerte denuncia de la mendocina Pamela Pombo contra Patricio Albacete por violencia de género

Conmoción en el espectáculo tras la denuncia de Pamela Pombo contra su ex Patricio Albacete por violencia de género. Conocé más detalles en esta nota.

Fuerte denuncia de la mendocina Pamela Pombo contra Patricio Albacete por violencia de género
Fuerte denuncia de la mendocina Pamela Pombo contra Patricio Albacete por violencia de género
Por Sitio Andino MuchoShow

En las últimas horas, una fuerte noticia sacudió al mundo del espectáculo: la mendocina Pamela Pombo denunció a su expareja, Patricio Albacete, por violencia de género. El hecho generó conmoción y en esta nota te contamos todos los detalles.

Pamela Pombo denunció a Patricio Albacete en televisión, mostró pruebas y reveló episodios de violencia

Durante su participación en el programa SQP, conducido por Yanina Latorre, Pamela Pombo decidió hablar públicamente y denunciar a su expareja, Patricio Albacete, por violencia de género. En vivo, mostró documentación judicial y difundió un video registrado por una cámara de seguridad del departamento donde convivían.

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Las imágenes emitidas dejaron al descubierto, según su relato, una dinámica de violencia dentro del hogar. En el audio se perciben gritos, forcejeos y pedidos desesperados para que cesara la agresión. Su declaración fue directa: “La mayoría de los episodios eran discusiones por infidelidades de él. Yo pedía explicaciones y él me decía que estaba fabulando, que estaba loca, que inventaba. Ese día encontré una tanga en el auto, y él en vez de contestarme me golpeó. Su respuesta fue que llevaba tres años ahí, pero la prenda estaba nueva. No sé, me subestimó. No me gusta hablar, me meto para adentro y le decía ‘me quiero ir’, pero él no me dejaba”.

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Capturas de pantalla del video aportado por Pamela Pombo

Capturas de pantalla del video aportado por Pamela Pombo

Además, contó que los primeros hechos de violencia aparecieron poco tiempo después del casamiento, celebrado en agosto de 2024, y que con el correr de los meses la situación se volvió cada vez más grave. “Al principio intenté sostener la relación, con miedo, frustración y ganas de creer que podía cambiar. Hicimos terapia de pareja, puse todo de mí, pero llegué a un límite. Me daba miedo”, expresó en el ciclo. Ante la consulta sobre si existían más registros, respondió: “Ese es el más tranquilo que tengo”.

Por su parte, su abogada, Ivana Lorena Crea, informó que la Justicia dispuso una medida cautelar que obliga a Albacete a abandonar el domicilio por 90 días, además de una orden de restricción y la exigencia de fijar una nueva residencia.

Finalmente, Pombo reconoció atravesar un momento delicado, marcado por angustia, ataques de pánico y depresión, y aseguró que pudo avanzar con la denuncia gracias al acompañamiento de su entorno cercano, su defensa legal y su mejor amigo.

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