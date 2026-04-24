24 de abril de 2026
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Sitio Andino
Accidente vial

Fuerte accidente vial en Tunuyán: un camión se quedó sin frenos, chocó y volcó

El siniestsro ocurrió en una transitada intersección y movilizó a Bomberos y servicios de emergencia. Dos personas resultaron heridas.

El rodado mayor colisionó contra un Renault Kangoo que transitaba por la zona

El rodado mayor colisionó contra un Renault Kangoo que transitaba por la zona

 Por Carla Canizzaro

Durante la tarde de este viernes, un camión protagonizó un impactante accidente vial en el departamento de Tunuyán, que también involucró a otro vehículo. El siniestro generó un importante despliegue de personal policial, Bomberos y servicios de emergencia.

El hecho ocurrió alrededor de las 17.15 en la intersección de avenida Carlos Pellegrini y calle Francisco Delgado, en inmediaciones de una estación de servicio, una zona de alto tránsito vehicular.

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Los detalles del accidente vial en Tunuyán

De acuerdo con la información de fuentes policiales, el camión (que transportaba leña) circulaba por avenida Pellegrini cuando sufrió un desperfecto mecánico, lo que provocó que el conductor perdiera el control del rodado y cruzara el semáforo en rojo.

En esas circunstancias, el rodado mayor colisionó contra un Renault Kangoo que transitaba por la zona. Tras el impacto, el camión volcó sobre calle Francisco Delgado, quedando atravesado sobre la calzada. En su interior viajaban dos hombres, quienes fueron asistidos por profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Ambulancia - Mendoza
En tanto, las dos personas que viajaban en el Renault Kangoo no sufrieron lesiones

En tanto, las dos personas que viajaban en el Renault Kangoo no sufrieron lesiones

Ambos ocupantes del camión fueron diagnosticados con politraumatismos y posteriormente trasladados al hospital local para una mejor atención.

En tanto, las dos personas que viajaban en el Renault Kangoo no sufrieron lesiones, aunque el vehículo registró daños materiales como consecuencia del choque.

Amplio operativo en la zona

En el lugar, efectivos de Bomberos realizaron tareas de prevención, limpieza de la calzada y control del derrame de combustible, ya que el camión presentaba pérdidas tras el vuelco.

Asimismo, personal de Tránsito llevó adelante las labores de ordenamiento vehicular, mientras que, por disposición de la ayudante fiscal interviniente, se realizaron las actuaciones de rigor, controles de alcoholemia y verificación del estado de salud de los involucrados.

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