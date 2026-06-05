5 de junio de 2026
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Accidente vial

Mujer sufrió heridas de gravedad en un accidente vial en Maipú

Una mujer de 28 años quedó internada en el hospital Italiano de Mendoza tras sufrir un accidente vial en Maipú.

Así quedó el auto que manejaba la víctima en Rodeo del Medio, Maipú.

Así quedó el auto que manejaba la víctima en Rodeo del Medio, Maipú.

 Por Pablo Segura

Una mujer de 28 años resultó gravemente herida durante la mañana de este viernes luego de protagonizar un accidente vial en Maipú, cuando la conductora perdió el control de su vehículo e impactó violentamente contra un árbol, por lo que debió ser rescatada por personal de Bomberos y trasladada de urgencia a un centro asistencial.

El siniestro ocurrió cerca de las 9.10 sobre calle Videla Aranda al 5700, en Rodeo del Medio, Maipú. Un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre la presencia de un automóvil siniestrado en la vía pública, por lo que efectivos policiales se desplazaron hasta el lugar.

Al arribar, los uniformados constataron que se trataba de un Renault Clio conducido por una mujer de 28 años, quien producto de las heridas sufridas debió ser internada de urgencia en el hospital Italiano de Mendoza.

Grave accidente vial y rescate en Maipú

De acuerdo con la información policial, la violencia del impacto provocó que la conductora quedara atrapada dentro del vehículo, lo que obligó la intervención de efectivos de Bomberos para concretar su rescate.

Una vez liberada del habitáculo, la joven recibió asistencia médica por parte de profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes evaluaron su estado de salud en el lugar y determinaron su inmediato traslado al Hospital Italiano de Mendoza.

La víctima ingresó al centro asistencial con politraumatismos de consideración y quedó internada para recibir atención médica especializada.

Por estas horas, personal policial trabaja para establecer las circunstancias que derivaron en el accidente vial. Las primeras actuaciones indican que no hubo participación de otros vehículos y que el hecho se produjo cuando el Renault Clio impactó contra un árbol ubicado a un costado de la calzada

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