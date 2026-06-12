12 de junio de 2026
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Accidente vial

Terrible accidente vial en Luján de Cuyo entre un colectivo y un auto

Un auto y un colectivo chocaron de frente en Luján de Cuyo. El accidente vial ocurrió en calle San Martín. Importante despliegue policial.

El choque dejó varios heridos, afortunadamente, ninguno de gravedad.

El choque dejó varios heridos, afortunadamente, ninguno de gravedad.

 Por Pablo Segura

Un grave accidente vial se registró este viernes por la mañana en Luján de Cuyo, cuando un colectivo de pasajeros y un automóvil chocaron de frente sobre calle San Martín y como consecuencia del fuerte impacto, al menos nueve personas resultaron heridas, por lo que debieron recibir asistencia médica en el lugar.

El siniestro ocurrió en el tramo comprendido entre las calles Pueyrredón y Castro Barros, donde un colectivo de la línea 700, que realizaba el recorrido entre Luján de Cuyo y el centro mendocino, impactó contra un VW Gol Trend conducido por una mujer.

De acuerdo con las primeras informaciones, la conductora del automóvil habría cruzado de carril por causas que todavía son materia de investigación (creen que pudo sufrir una descompensación). Tanto ella como al menos ocho pasajeros que viajaban en la unidad de transporte -entre ellos un menor de edad- sufrieron diversos politraumatismos y fueron asistidos por personal sanitario.

Grave accidente vial en Luján de Cuyo: los detalles

Tras el fuerte choque frontal, se desplegó un importante operativo de emergencia en el lugar. Profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado trabajaron para asistir a los heridos y evaluar la gravedad de las lesiones sufridas por cada una de las víctimas.

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El accidente ocurrió minutos antes de las 10 en Luján de Cuyo.

El accidente ocurrió minutos antes de las 10 en Luján de Cuyo.

Además, efectivos de Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo acudieron a la escena para colaborar con las tareas de rescate y asegurar la zona, debido a los riesgos que genera este tipo de siniestros viales.

Mientras se desarrollaban las labores de asistencia y peritaje, las autoridades dispusieron el corte total del tránsito sobre calle San Martín, entre Pueyrredón y Castro Barros, generando complicaciones para la circulación vehicular en uno de los principales corredores del departamento.

Las causas exactas del accidente vial todavía son investigadas por los peritos, aunque las primeras versiones indican que el auto circulaba por San Martín al sur y habría invadido el carril contrario, por donde el colectivo viajaba hacia el norte.

En tanto, las autoridades continúan trabajando para determinar la mecánica definitiva del hecho que conmocionó a vecinos y conductores de Luján de Cuyo.

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