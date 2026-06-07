7 de junio de 2026
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Malargüe

Las calles de Malargüe suman otro accidente vial

Un motociclista de 24 años sufrió múltiples fracturas tras el fuerte impacto ocurrido en una transitada esquina de la ciudad de Malargüe.

Seguidilla de accidentes en Malargüe.

Seguidilla de accidentes en Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

Un nuevo accidente vial registrado este sábado por la noche en Malargüe volvió a encender las alarmas sobre la creciente cantidad de siniestros que se producen en las calles de la ciudad. Como consecuencia de la colisión entre una camioneta y una motocicleta, un joven de 24 años sufrió graves lesiones y debió ser intervenido quirúrgicamente.

Los incidentes de tránsito continúan siendo una preocupación constante en Malargüe. Prácticamente a diario se conocen hechos viales de distinta magnitud, algunos con consecuencias menores y otros, como el ocurrido este sábado, con personas que resultan gravemente heridas y requieren asistencia médica inmediata.

Accidente al suroeste de la ciudad de Malargüe

Según informó la Policía de Mendoza, el siniestro se produjo alrededor de las 20.15 en la intersección de las calles Olascoaga y Villanueva. Por causas que son materia de investigación, una camioneta Ford Ecosport y una motocicleta Corven Hunter de 150 centímetros cúbicos colisionaron cuando circulaban por distintas arterias urbanas.

A raíz del fuerte impacto, el conductor del rodado menor, un joven de 24 años, sufrió severas lesiones y debió ser asistido en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que posteriormente lo trasladó de urgencia al Hospital Regional Malargüe.

Tras ser evaluado por los profesionales de guardia, los médicos diagnosticaron una fractura expuesta de tibia y peroné en la pierna derecha, fractura de peroné en la pierna izquierda y fractura de pelvis. Debido a la gravedad del cuadro, el paciente fue derivado de manera inmediata al quirófano para recibir tratamiento especializado.

Mientras tanto, efectivos policiales trabajaron en el lugar para preservar la escena y recabar información sobre lo sucedido. Por disposición de la Fiscalía interviniente, se realizaron las actuaciones correspondientes y se convocó a personal de Policía Científica, que tendrá la tarea de determinar la mecánica del accidente y establecer las responsabilidades que pudieran surgir de la investigación.

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