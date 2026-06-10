Día de la Seguridad Vial: ¿las multas cambian conductas o falta educación para evitar siniestros?

En el marco del Día Nacional de la Seguridad Vial, especialistas analizan el impacto de las multas, los controles y la educación vial en la prevención de accidentes.

Cada 10 de junio se conmemora el Día Nacional de la Seguridad Vial , una fecha que invita a reflexionar sobre los hábitos de conducción y las herramientas que pueden ayudar a reducir los siniestros viales . Entre ellas, las multas de tránsito suelen generar debate: ¿realmente logran modificar conductas o los conductores reinciden una y otra vez en las mismas infracciones?

Para el especialista en Transporte y Seguridad Vial, Roberto Luis Tomassiello , las sanciones económicas son necesarias, pero por sí solas no alcanzan. "La multa va a contribuir a mejorar la situación porque cuando pega en el bolsillo lleva a un proceso de reflexión. Incluso cuando estas son severas, ahí impulsan más cambios de conducta ", sostuvo.

Sin embargo, explicó a SITIO ANDINO que la clave está en combinar controles permanentes, educación vial y campañas sostenidas de concientización. "El tema es que se hagan controles, porque para llegar a la multa primero hay que controlar ", afirmó.

La Municipalidad de San Rafael y la Policía refuerzan los controles viales en el departamento

Menos víctimas fatales en Mendoza durante 2026

En paralelo, los datos difundidos por el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza muestran una mejora en algunos indicadores vinculados a la seguridad vial. Entre el 1 de enero y el 9 de junio de 2026 se registraron 50 personas fallecidas en siniestros viales, mientras que en el mismo período de 2025 hubo 60 víctimas fatales.

La comparación también muestra una tendencia descendente respecto de años anteriores:

2026: 50 fallecidos.

2025: 60 fallecidos.

2024: 63 fallecidos.

2023: 57 fallecidos.

De esta manera, el presente año registra la menor cantidad de víctimas fatales para este período en los últimos cuatro años.

El desafío de controlar donde ocurren los mayores riesgos

Tomassiello destacó que los operativos de control son fundamentales, aunque consideró que deben realizarse en horarios estratégicos para maximizar su efectividad y mantenerse en el tiempo. "Los domingos a las 5, 6, 7 u 8 de la mañana es cuando muchos jóvenes regresan de los boliches y es ahí cuando se producen muchos siniestros de tránsito. Si nos pusiéramos a controlar a esa hora, tendríamos seguramente mayores beneficios", explicó.

Por su parte, en las estadísticas que la cartera de Seguridad compartió este miércoles, se muestra un incremento importante en las tareas de fiscalización. En lo que va del año, se realizaron 118.489 controles vehiculares, distribuidos de la siguiente manera:

95.063 controles a automóviles.

23.426 controles a motocicletas.

En el mismo período de 2025 se habían realizado 104.301 controles, por lo que este año hubo 14.188 fiscalizaciones más, lo que representa un aumento cercano al 14%. Además, crecieron significativamente las retenciones de vehículos:

1.761 automóviles retenidos.

4.316 motocicletas retenidas.

En total, se registraron 6.077 retenciones, frente a las 2.928 contabilizadas en igual período del año anterior.

La alcoholemia no es el único problema

Aunque conducir bajo los efectos del alcohol continúa siendo una de las principales preocupaciones, Tomassiello advirtió que muchas veces los siniestros tienen origen en la imprudencia al volante. "Muchas veces no es porque estén alcoholizados, sino por la imprudencia de conducir. Si hay niebla, lluvia o viento, debemos tomar los recaudos que demandan esas circunstancias", señaló.

Operativo Policial Controles de seguridad durante el Día del Amigo en el Valle de Uco

El especialista observó que en la provincia también existe una tendencia a conducir de la misma manera independientemente de las condiciones climáticas. "No puedo conducir un día con niebla a la misma velocidad que un día con sol. Y esas cosas acá en Mendoza cuesta que el conductor las haga", afirmó.

Crecieron los controles de alcoholemia

Los operativos para detectar conductores alcoholizados también aumentaron durante este año. Según informó el ministerio:

Se realizaron 49.707 controles de alcoholemia.

Hubo un incremento del 33% respecto de 2025.

Se confeccionaron 788 actas por alcoholemia positiva.

Se iniciaron 705 procesos contravencionales.

El 97% de los conductores controlados registró niveles de alcohol dentro de los límites permitidos.

Educación vial: la herramienta que puede cambiar la cultura

Para Tomassiello, el principal desafío sigue siendo construir una verdadera cultura de seguridad vial desde edades tempranas. "La primera pata tiene que estar en la educación vial y en la concientización. Eso es lo que lleva más tiempo, pero también es lo que genera cambios duraderos", sostuvo.

El especialista, que trabajó durante décadas en el diseño curricular educativo, consideró que históricamente las campañas han sido discontinuas. "Los esfuerzos suelen hacerse de modo espasmódico. Se realiza una campaña o una capacitación durante algunos meses y después pasan años sin hacer nada. Así es muy difícil lograr resultados", explicó.

Alcohol al volante - Campaña (1) Ejemplo de una campaña de seguridad vial de la actual gestion.

Por eso insistió en la necesidad de convertir la educación vial en una verdadera política de Estado. "Los resultados llegan cuando existe continuidad y cuando las acciones se sostienen en el tiempo", aseguró.

El respeto al peatón, una deuda pendiente

Otro de los comportamientos que preocupa al especialista es la falta de respeto hacia quienes circulan a pie. Tomassiello advirtió que es frecuente observar conductores que no respetan la prioridad de paso de los peatones en las esquinas, especialmente cuando realizan giros.

"El peatón tiene prioridad de paso y muchas veces el conductor se le tira encima en lugar de esperar. Esa es una actitud preocupante porque atenta contra la seguridad", señaló.

En ese sentido, valoró la instalación de temporizadores en los semáforos de Mendoza, una herramienta que permite a los conductores anticipar los cambios de luz y tomar decisiones más seguras.

¿Por qué se celebra el Día Nacional de la Seguridad Vial?

Tomassiello recordó que la fecha tiene un origen histórico poco conocido por gran parte de la población. El 10 de junio de 1945 Argentina modificó el sentido de circulación vehicular. Hasta entonces se conducía por la izquierda, siguiendo el modelo británico y con vehículos que tenían el volante a la derecha.

A partir de esa fecha se adoptó el sistema de circulación por la derecha, alineándose con el estándar internacional que hoy utilizan la mayoría de los países.

control policial, controles policiales, Las Heras, Policía de Mendoza, Tránsito 26-12-25 (02) Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

"Fue un cambio muy importante porque permitió mejorar las condiciones de circulación y los adelantamientos, aumentando la seguridad en las rutas", explicó el especialista.

A más de ocho décadas de aquella transformación, el desafío sigue siendo el mismo: lograr que las normas se respeten no solo por temor a una multa, sino por la convicción de que cada conducta al volante puede marcar la diferencia entre llegar a destino o convertirse en una nueva estadística de los siniestros viales.