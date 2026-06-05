5 de junio de 2026
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Luján de Cuyo

Luján de Cuyo: detectan a dos conductores ebrios en un control vial

Durante un operativo de Seguridad Vial en Luján de Cuyo, detectaron a dos conductores que manejaban con un avanzado estado de alcoholemia.

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Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Pablo Segura

Dos conductores fueron sorprendidos durante la madrugada de este viernes cuando manejaban con elevados nivel de alcoholemia en su cuerpo, durante una serie de controles que realizó personal policial en Luján de Cuyo, por lo que ambos sujetos fueron demorados y sometidos a una multa millonaria.

El procedimiento se desarrolló cerca de las 00.20 en la intersección de Viamonte y Almirante Brown, en Luján de Cuyo, donde efectivos realizaban maniobras operativas vinculadas a la prevención y la Seguridad Vial. Durante las inspecciones, los uniformados interceptaron dos vehículos cuyos conductores fueron sometidos a los correspondientes test de alcoholemia.

Los resultados confirmaron que ambos se encontraban conduciendo bajo los efectos del alcohol, por lo que fueron aprehendidos y puestos a disposición de la Justicia.

Control de alcoholemia positivo en Luján de Cuyo

Según informaron fuentes policiales, uno de los involucrados, identificado como M.D.M., de 30 años, conducía una camioneta Nissan Frontier. Al ser sometido al control de alcoholemia, registró un resultado de 1,60 gramos de alcohol por litro de sangre.

Por otra parte, H.L.T., de 34 años, manejaba un Chevrolet Prisma y arrojó un resultado de 1,29 gramos de alcohol por litro de sangre, también por encima de los límites permitidos por la legislación vigente.

Tras constatar las infracciones, los efectivos procedieron al secuestro de ambos vehículos y al traslado de los conductores a la Comisaría 30ª.

Desde la fuerza indicaron que los dos hombres quedaron a disposición de las autoridades por infracción al artículo 67 bis de la Ley 9099, normativa que sanciona la conducción en estado de ebriedad y contempla severas penalidades para quienes pongan en riesgo la integridad propia y la de terceros.

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