Así fue el brutal accidente vial en Maipú donde murió una mujer de 74 años

El impactante accidente vial que se registró el sábado en Maipú dejó como saldo la muerte de una mujer de 74 años y dos conductores heridos. En las últimas horas se conoció un video que registra el momento exacto de la colisión entre dos camionetas sobre la Ruta Provincial 14.

Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad de la zona, muestran cómo una Volkswagen Amarok salía del predio de la Bodega Toso cuando fue embestida por una Ford Ranger que circulaba por la ruta en dirección oeste. Debido a la violencia del impacto, ambos vehículos terminaron fuera de la calzada , sobre la banquina sur.

La secuencia evidencia la magnitud del siniestro . Según puede observarse en la grabación, la Ford Ranger avanzaba por la Ruta 14 cuando impactó contra la Amarok que intentaba incorporarse a la vía desde el establecimiento vitivinícola. El fuerte choque provocó importantes daños materiales y derivó en un amplio operativo de emergencia en la zona.

Los detalles del fatal accidente en Maipú

El accidente ocurrió alrededor de las 18.30, cuando un llamado a la línea de emergencias alertó sobre una colisión entre dos camionetas en la Ruta Provincial 14. La Volkswagen Amarok era conducida por un hombre de 76 años, quien viajaba acompañado por una mujer de 74 años.

29 de Abril de 2620, muerte en las heras, científica, criminalística, policía de Mendoza, Móvil policial El fuerte choque provocó importantes daños materiales y derivó en un amplio operativo de emergencia en la zona. Foto: Cristian Lozano

Al arribar al lugar, personal médico constató el fallecimiento de la acompañante como consecuencia de las graves lesiones sufridas durante el impacto. Por su parte, ambos conductores resultaron heridos y fueron trasladados al hospital Santa Isabel de Hungría para recibir atención médica.

De acuerdo con la información oficial, el conductor de la Amarok sufrió politraumatismos moderados. En tanto, el conductor de la Ford Ranger presentó politraumatismos y traumatismo torácico, por lo que también fue derivado al mismo centro asistencial para su evaluación y tratamiento.

Durante las actuaciones policiales se realizaron pruebas de alcoholemia a ambos conductores, cuyos resultados fueron negativos. En el operativo trabajaron efectivos de la Subcomisaría Barrancas, Policía Científica, Bomberos y personal de Tránsito Municipal de Maipú.

Mientras tanto, la Justicia avanza con la investigación para determinar las circunstancias y eventuales responsabilidades en el accidente que terminó con una víctima fatal.