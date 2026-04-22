22 de abril de 2026
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Gustavo Cerati

Gustavo Cerati y Chloe Bello: los detalles del casamiento en Marruecos que la tragedia impidió concretar

La modelo Chloe Bello brindó detalles sobre los planes de matrimonio con Gustavo Cerati. Reveló que aún conserva el vestido de novia para la boda en Marruecos.

Gustavo Cerati y Chloe Bello: los detalles del casamiento en Marruecos que la tragedia impidió concretar

Gustavo Cerati y Chloe Bello: los detalles del casamiento en Marruecos que la tragedia impidió concretar

 Por Analía Martín

Chloe Bello compartió intimidades de su relación con el músico Gustavo Cerati, revelando planes de una boda que la tragedia impidió concretar en 2010. La exmodelo relató cómo fue el romance intenso que vivieron durante los últimos meses de vida consciente del artista, destacando la fuerte conexión emocional que los unía y los planes que quedaron truncos.

Bello explicó en una entrevista reciente que el líder de Soda Stereo la buscó durante cuatro años antes de que ella aceptara salir con él. A pesar de la diferencia de edad, el vínculo fue inmediato: a las dos semanas de comenzar el noviazgo ya convivían. "Fue una intensidad como de Romeo y Julieta", describió la artista al recordar aquellos meses. Ella tenía 22 años y él 50, pero la rapidez del enamoramiento los llevó a proyectar un futuro legal juntos de manera vertiginosa.

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La boda en Marruecos y el matrimonio que quedó en suspenso

La exmodelo confesó que tenían todo planificado para celebrar su enlace en Marruecos, un destino que ambos consideraban especial. Estaban a solo dos semanas de concretar el viaje cuando ocurrió el accidente cerebrovascular del músico en Venezuela.

Lo que más sorprendió a los seguidores fue la revelación de que aún guarda el vestido de novia en su casa. La prenda se transformó en un símbolo de los proyectos que la vida les negó tras el fatídico concierto en Caracas. Para ella, mantener ese objeto es un testimonio del peso emocional que tuvo esa historia en su vida. Además del vestido, Bello atesora cartas manuscritas que el músico le envió durante el breve pero profundo tiempo que compartieron.

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El 15 de mayo de 2010 marcó el final abrupto de esta historia de amor. Bello recordó que sufrió muchísimo durante los cuatro años que el cantante permaneció en coma antes de su fallecimiento en septiembre de 2014. Durante mucho tiempo, ella optó por el silencio mediático para resguardar su intimidad y procesar el duelo en privado. Siendo tan joven, enfrentar la presión pública y la tragedia de su pareja fue un proceso que calificó como fatal para su salud emocional.

Hoy, a la distancia, decide hablar sobre la huella que dejó el artista y los sueños que compartieron. El vestido de novia permanece resguardado como el recuerdo de una despedida marcada por la ausencia y una boda que jamás llegó a celebrarse.

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