El último adiós al Indio Solari: cerró la despedida pública tras una jornada histórica

La despedida popular del Indio Solari llegó a su fin durante la madrugada de este lunes en el Microestadio José María Gatica , en Villa Domínico, partido de Avellaneda. Tras una jornada marcada por la emoción y una convocatoria multitudinaria, la familia del músico decidió dar por finalizada la ceremonia pública que reunió a seguidores de todo el país.

Pasadas las 4 de la mañana, las puertas del predio fueron cerradas de manera definitiva , luego de que ingresaran los últimos fanáticos que aguardaban su turno para despedir al histórico cantante. La convocatoria superó todas las previsiones y, en el momento de mayor concurrencia, la fila para ingresar llegó a extenderse cerca de ocho kilómetros, alcanzando incluso el límite con la Ciudad de Buenos Aires.

La magnitud del evento obligó a adelantar la apertura de los accesos una hora antes de lo previsto. A pesar de la enorme cantidad de personas presentes, la jornada transcurrió sin incidentes de relevancia y bajo un importante operativo de seguridad.

El mensaje de la familia del Indio Solari

A través de un comunicado difundido al finalizar la ceremonia, el entorno íntimo del artista confirmó que la despedida había concluido y agradeció el acompañamiento de los seguidores.

"Ya está. Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron. Ahora la lluvia nos manda a todos a casita, a seguir penando por dentro y a recordarlo como era: humano, infinito", expresaron.

Además, destacaron el trabajo realizado para organizar la ceremonia en tiempo récord y permitieron que miles de personas pudieran darle el último adiós a uno de los músicos más influyentes de la historia del rock nacional.

El mensaje también incluyó una referencia al legado artístico que dejó el creador de clásicos que marcaron generaciones de argentinos. "Nos sugirió, así, que la música debía seguir sonando, más allá de lo que ocurriese. Hagamos eso. Que su música no pare nunca más", señalaron.

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Un operativo sin incidentes

Horas después del cierre, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires confirmó oficialmente la finalización de la despedida pública y destacó el comportamiento de los asistentes.

"Agradecemos a la multitud que se acercó para despedir a su ídolo, cuidándonos entre todos y garantizando una movilización en paz", indicaron desde la cartera provincial.

indo funeral El último adiós al Indio Solari: una multitud histórica despidió al ícono del rock argentino.

Las autoridades también reconocieron el trabajo de los distintos organismos que participaron del operativo desplegado en el Parque de los Trabajadores y sus alrededores para garantizar la seguridad y la circulación de los miles de asistentes.

Con las primeras luces del amanecer apenas quedaban pequeños grupos de seguidores abandonando el lugar de manera pacífica. Así concluyó una de las despedidas populares más multitudinarias de los últimos años, un homenaje masivo a una figura que marcó la cultura argentina y cuya música continúa siendo parte fundamental de la identidad de varias generaciones.