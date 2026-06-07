La histórica despedida al Indio Solari alcanza el millón de personas y el homenaje podría extenderse

Miles de fanáticos de todo el país continúan acercándose a Avellaneda para despedir al histórico líder de Los Redondos.

La despedida de Carlos Indio Solari continúa este domingo en el Polideportivo Municipal José María Gatica de Villa Domínico , donde una multitud incesante de seguidores se acerca para rendir homenaje al emblemático cantante fallecido el pasado viernes a los 77 años.

Según informaron los organizadores a través de los altoparlantes instalados en el predio, la concurrencia podría alcanzar cerca de un millón de personas a lo largo de la jornada y las próximas horas, en lo que ya se perfila como uno de los velatorios más multitudinarios de la historia argentina.

Fuentes cercanas al entorno del músico confirmaron que el velatorio permanecerá abierto "hasta que entren todos" , ante la enorme cantidad de personas que aún aguardan para ingresar a la capilla ardiente.

De acuerdo con estimaciones de la organización, actualmente pasan por el lugar alrededor de 15.000 personas por hora , mientras crecen las versiones sobre una posible extensión del homenaje durante una jornada adicional para permitir que todos los fanáticos puedan despedirse del artista.

indio solari, despedida Fuentes cercanas al entorno del músico confirmaron que el velatorio permanecerá abierto "hasta que entren todos". Foto: NA

Emoción, lágrimas y tributos de los seguidores

Desde las primeras horas de la mañana, el flujo de personas hacia Villa Domínico no se detuvo. Hasta entrada la noche, continúan registrándose filas de varias cuadras para acercarse al féretro del cantante. En un comunicado difundido a través de la cuenta oficial del músico, allegados al artista describieron el clima que se vive en el lugar.

La fila avanza. La gente llega a verlo. Aplaude, llora, le habla, le canta, le tira flores, camisetas y banderas. La despedida del Indio es una rara mezcla de desgarro y agradecimiento eterno La fila avanza. La gente llega a verlo. Aplaude, llora, le habla, le canta, le tira flores, camisetas y banderas. La despedida del Indio es una rara mezcla de desgarro y agradecimiento eterno

Mientras tanto, desde el operativo de seguridad solicitaron a los asistentes que, en la medida de lo posible, no continúen dejando objetos en el sector donde descansan los restos del cantante debido a que el espacio disponible se encuentra prácticamente colmado.

La familia de Solari agradeció las numerosas muestras de afecto recibidas durante las últimas horas y pidió a los seguidores que continúen participando de la despedida de manera pacífica. Además, transmitieron tranquilidad a quienes aún esperan ingresar al predio, al asegurar que habrá tiempo y espacio para que todos puedan darle el último adiós al referente del rock nacional.

indio solari, despedida La familia de Solari agradeció las numerosas muestras de afecto recibidas durante las últimas horas. Foto: NA

Axel Kicillof sigue de cerca el operativo

Por su parte, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró que la Provincia trabaja para garantizar una despedida ordenada y segura, luego de que el Gobierno nacional rechazara la posibilidad de realizar el funeral en el Congreso.

En declaraciones con los medios de comunicación, el mandatario expresó su conmoción por la muerte del histórico músico y afirmó seguir de cerca el desarrollo del operativo montado para acompañar la masiva convocatoria. Además, se definió como "un ricotero más", al referirse al legado cultural y musical que dejó el líder de Los Redondos.