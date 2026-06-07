Cómo es el último adiós al Indio Solari: vigilia, filas y emoción en Avellaneda

El último adiós al Indio Solari, uno de los artistas más influyentes de la escena musical argentina.

Miles de personas se congregaron este domingo en Avellaneda para participar del velorio del Indio Solari , una de las figuras más influyentes del rock argentino . La magnitud de la convocatoria obligó a adelantar la apertura del Polideportivo Gatica de Villa Domínico en el Polideportivo Gatica de Villa Domínico , en el partido bonaerense de Avellaneda y ya se anticipa una jornada cargada de emoción.

Debido a la gran cantidad de personas que aguardaban ingresar al predio, los organizadores decidieron adelantar la apertura de las puertas. Aunque el inicio del velorio estaba previsto para las 11, los accesos comenzaron a habilitarse alrededor de las 9.50. Desde entonces, una extensa fila de fanáticos avanzó lentamente hacia el Microestadio donde se realiza la ceremonia.

El homenaje tiene lugar en el salón Gatica, un auditorio con capacidad para 180 personas de manera simultánea. Sin embargo, la convocatoria superó ampliamente esa cifra y desde la noche del sábado cientos de personas participaron de una emotiva vigilia ricotera sobre la avenida Bartolomé Mitre, a pocos metros del predio.

La despedida fue organizada por la familia del músico, que resolvió no establecer un horario de cierre para permitir que todos los seguidores tengan la posibilidad de rendir homenaje al artista. Incluso, no se descarta que el velorio pueda extenderse durante el lunes o el martes, en función de la cantidad de asistentes.

Embed AHORA I Con más de 15 cuadras de fila, ya se abrieron las puertas del Polideportivo Gatica en Villa Domínico para despedir al Indio Solari. https://t.co/2JLP7R4gg0 pic.twitter.com/Qczm31D3yS — TN - Todo Noticias (@todonoticias) June 7, 2026

A través de las redes oficiales del cantante, se difundieron detalles sobre el operativo dispuesto para el evento. El comunicado señaló: "Queremos que puedan despedirse de la mejor manera, cuidándonos entre todos y todas. Habrá voluntarios que ayudarán a orientar, postas de salud, sectores de hidratación y sanitarios".

Además, se recomendó a los asistentes ingresar por el sector de Sarandí para facilitar la circulación de personas. La familia también pidió que la jornada se desarrolle en un clima de respeto y contención, destacando la importancia de compartir este momento de manera pacífica.

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Para garantizar la seguridad, más de 1.500 efectivos participan del operativo especial desplegado en la zona. Según trascendió, al menos 700 agentes ya se encontraban trabajando en el lugar desde el sábado. El dispositivo incluye personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, grupos motorizados, agentes de tránsito y equipos sanitarios.

La misa más desoladora: dolor por la muerte del Indio Solari

La muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari, ocurrida a los 77 años, fue comunicada el pasado 5 de junio. De acuerdo con los resultados de la autopsia, el histórico fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y líder de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado falleció a causa de un accidente cerebrovascular (ACV).

Mientras miles de personas continúan llegando a Avellaneda, la despedida del músico se transforma en una de las mayores muestras de afecto popular hacia una figura que marcó varias generaciones de la música argentina.