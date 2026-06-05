Martín Menem descartó hacer el velatorio del Indio Solari en el Congreso: "No reúne las condiciones"

El Gobierno rechazó que la despedida pública de Carlos “Indio” Solari se realice en el Congreso. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem respondió el pedido formal de Unión por la Patria y sostuvo que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esa magnitud.

Menem explicó que la Presidencia de Diputados consultó al Ministerio de Seguridad Nacional y a las áreas técnicas competentes. Según esa evaluación, una ceremonia masiva en el Congreso “no resultaría la alternativa más conveniente desde el punto de vista operativo y de seguridad”.

El texto señala que la recomendación se basó en factores vinculados con la seguridad pública, la protección civil, la capacidad operativa de respuesta y la necesidad de garantizar la integridad física de los asistentes. Por eso, la Cámara baja sugirió considerar espacios alternativos, como estadios o predios abiertos preparados para recibir una convocatoria masiva .

Despedimos a uno de los máximos referentes de la historia del rock nacional. Acompañamos a sus familiares, amigos y a millones de argentinos que hoy lamentan su partida. Ante la posibilidad de realizar su despedida en el Congreso de la Nación, se efectuaron las consultas…

UxP pidió que el velatorio del Indio Solari sea en el Congreso

La solicitud había sido presentada pocas horas después de conocerse la muerte del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El documento llevaba las firmas de los diputados Germán Martínez, Paula Penacca y Cecilia Moreau, que habían pedido poner las instalaciones de la Cámara baja a disposición de la familia del músico para una despedida pública.

“Ante la inmensa pérdida del Indio Solari, proponemos que las instalaciones de la Cámara de Diputados de la Nación sean puestas a disposición de su familia para que el pueblo argentino le exprese su último adiós”, expresó el bloque opositor en un mensaje difundido en redes sociales junto con la nota presentada ante las autoridades de la Cámara baja.

En el escrito, los legisladores señalaron que la muerte del artista representa “una pérdida inmensa para nuestro país”, al tiempo que lo definieron como “un emblema de la cultura popular argentina y uno de los máximos referentes de la historia de nuestro rock”.

Los diputados solicitaron formalmente que se pongan a disposición de la familia y allegados del músico las instalaciones de la Cámara de Diputados para posibilitar la realización de una ceremonia de despedida y velorio. Además, sostuvieron que el Congreso, “como ámbito de representación de todos los argentinos”, constituía el espacio adecuado para que la ciudadanía pudiera brindarle un último adiós.