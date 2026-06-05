5 de junio de 2026
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Indio Solari

Dolor en el mundo del rock: falleció el Indio Solari

A los 77 años murió el Indio Solari, una de las figuras más influyentes del rock argentino, y la noticia generó un profundo impacto entre sus fanáticos.

Dolor en el mundo del rock: falleció el Indio Solari

Dolor en el mundo del rock: falleció el Indio Solari

Por Sitio Andino MuchoShow

En las primeras horas de este viernes, el mundo de la música argentina quedó conmocionado por una noticia que generó un fuerte impacto entre los fanáticos del rock nacional: a los 77 años, falleció Carlos Alberto “El Indio” Solari. La noticia provocó una ola de mensajes de tristeza y recuerdos en las redes sociales.

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Falleció el Indio Solari y miles de fanáticos lo despiden en las redes

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Qué se sabe sobre la causa de la muerte del Indio Solari

De acuerdo con distintas versiones, el fallecimiento del reconocido músico estaría relacionado con el Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa que padecía desde hacía varios años.

Tras conocerse la noticia, personal de la Unidad Fiscal N.º 2 de Ituzaingó se presentó en su domicilio para constatar el deceso. Luego de las primeras actuaciones e investigaciones de rigor, las autoridades señalaron que no existen indicios que hagan presumir una causa distinta a la vinculada con su estado de salud.

Indio Solari en Mendoza
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Quién era el Indio Solari: la historia de una leyenda del rock argentino

Carlos Alberto Solari, conocido popularmente como el Indio Solari, dejó una huella profunda en la música argentina gracias a una trayectoria que trascendió generaciones. Su figura se convirtió en un símbolo del rock nacional por su estilo particular, sus letras y una personalidad única.

Su reconocimiento llegó como cantante y principal autor de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, grupo que construyó una relación única con su público y se transformó en uno de los fenómenos musicales más importantes del país. Años más tarde continuó su camino artístico como solista junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, etapa en la que mantuvo una enorme convocatoria y protagonizó algunos de los recitales más multitudinarios de la historia argentina.

Además de su faceta musical, Solari nunca ocultó sus opiniones sobre la realidad social y política del país. A lo largo de los años expresó posiciones cercanas al peronismo, defendió distintas causas sociales y mantuvo una mirada crítica sobre diversos sectores del poder.

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