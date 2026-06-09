9 de junio de 2026
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Gran Hermano

Un participante se despidió de Gran Hermano y hubo sorpresa entre los fanáticos

Gran Hermano Generación Dorada 2026 tuvo una nueva gala de eliminación y un participante debió abandonar la casa. Conocé quién quedó fuera del reality.

Un participante se despidió de Gran Hermano y hubo sorpresa entre los fanáticos
Un participante se despidió de Gran Hermano y hubo sorpresa entre los fanáticos
Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. Tras la gala de eliminación, se definió quién abandonó la casa ¿De quién se trata? Te lo contamos.

Así fue la última gala de eliminación de Gran Hermano 2026

La gala de eliminación se vivió con máxima tensión en la casa de Gran Hermano Generación Dorada, donde cinco participantes quedaron en placa y se enfrentaron al voto negativo del público: Brian Sarmiento, Matías Hanssen, Juani "Juanicar" Caruso, Yisela "Yipio" Pintos y Franco Zunino.

Tal como se vio en la transmisión, el primero en salir de placa fue Matías Hanssen, quien celebró con entusiasmo el respaldo de la audiencia. Minutos más tarde, Juan "Juanicar" Caruso también aseguró su continuidad en el reality y festejó su permanencia con una chicana dirigida a Brian, dedicándosela a "quienes vienen de afuera a comerle la cabeza".

Embed - Brian Sarmiento fue eliminado por segunda vez y se despidió pidiendo perdón - Gran Hermano 2026

Más adelante, Yisela "Yipio" Pintos se convirtió en la última participante salvada por el público, dejando la definición reducida a un intenso mano a mano entre Brian Sarmiento y Franco Zunino.

Brian Sarmiento, Gran Hermano
Brian Sarmiento es el nuevo eliminado de Gran Hermano 2026

Brian Sarmiento es el nuevo eliminado de Gran Hermano 2026

Finalmente, Santiago del Moro anunció el veredicto: Brian Sarmiento fue eliminado de la competencia al recibir la mayor cantidad de votos negativos de la audiencia, poniendo fin a su paso por la casa más famosa del país. El resultado causó una gran sorpresa entre los fanáticos del programa.

¿Quiénes ya se fueron? Los eliminados de Gran Hermano 2026

  • Gabriel Lucero
  • Divina Gloria (abandono por salud)
  • Tomy Riguera (placa planta)
  • Carla “Carlota" Bigliani
  • Carmiña Masi (expulsada)
  • Nicolás Sícaro
  • Kennys Palacios
  • Jenny Mavinga (abandono por decisión propia)
  • Franco Poggio
  • Cinzia Francischiello
  • Andrea del Boca (abandono por salud)
  • Lola Tomaszeuski
  • La Maciel (abandono por decisión propia)
  • Martín Rodríguez
  • Brian Sarmiento
  • Solange Abraham (expulsión)
  • Nazareno Pompei
  • Yisela “Yipio” Pintos (abandono por decisión propia)
  • Daniela De Lucía
  • Grecia Colmenares (placa planta)
  • Lolo Poggio (placa planta)
  • Danelik Galazan
  • Lola Tomaszeuski (expulsión)
  • Eduardo Carrera
  • Gladys “La Bomba Tucumana” (abandono por decisión propia)
  • Tati Luna
  • Brian Sarmiento

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