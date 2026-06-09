Un participante se despidió de Gran Hermano y hubo sorpresa entre los fanáticos

Este lunes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. Tras la gala de eliminación, se definió quién abandonó la casa ¿De quién se trata? Te lo contamos.
Así fue la última gala de eliminación de Gran Hermano 2026
La gala de eliminación se vivió con máxima tensión en la casa de Gran Hermano Generación Dorada, donde cinco participantes quedaron en placa y se enfrentaron al voto negativo del público: Brian Sarmiento, Matías Hanssen, Juani "Juanicar" Caruso, Yisela "Yipio" Pintos y Franco Zunino.
Tal como se vio en la transmisión, el primero en salir de placa fue Matías Hanssen, quien celebró con entusiasmo el respaldo de la audiencia. Minutos más tarde, Juan "Juanicar" Caruso también aseguró su continuidad en el reality y festejó su permanencia con una chicana dirigida a Brian, dedicándosela a "quienes vienen de afuera a comerle la cabeza".
Embed - Brian Sarmiento fue eliminado por segunda vez y se despidió pidiendo perdón - Gran Hermano 2026
Más adelante, Yisela "Yipio" Pintos se convirtió en la última participante salvada por el público, dejando la definición reducida a un intenso mano a mano entre Brian Sarmiento y Franco Zunino.
Brian Sarmiento, Gran Hermano
Brian Sarmiento es el nuevo eliminado de Gran Hermano 2026
Finalmente, Santiago del Moro anunció el veredicto: Brian Sarmiento fue eliminado de la competencia al recibir la mayor cantidad de votos negativos de la audiencia, poniendo fin a su paso por la casa más famosa del país. El resultado causó una gran sorpresa entre los fanáticos del programa.
¿Quiénes ya se fueron? Los eliminados de Gran Hermano 2026
Gabriel Lucero
Divina Gloria (abandono por salud)
Tomy Riguera (placa planta)
Carla “Carlota" Bigliani
Carmiña Masi (expulsada)
Nicolás Sícaro
Kennys Palacios
Jenny Mavinga (abandono por decisión propia)
Franco Poggio
Cinzia Francischiello
Andrea del Boca (abandono por salud)
Lola Tomaszeuski
La Maciel (abandono por decisión propia)
Martín Rodríguez
Brian Sarmiento
Solange Abraham (expulsión)
Nazareno Pompei
Yisela “Yipio” Pintos (abandono por decisión propia)
Daniela De Lucía
Grecia Colmenares (placa planta)
Lolo Poggio (placa planta)
Danelik Galazan
Lola Tomaszeuski (expulsión)
Eduardo Carrera
Gladys “La Bomba Tucumana” (abandono por decisión propia)