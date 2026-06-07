El emotivo homenaje de Lali Espósito en River a las víctimas de femicidio en todo el país

Durante su intervención, la cantante también cuestionó la postura del Gobierno nacional frente a la problemática de la violencia de género.

Lali Espósito protagonizó uno de los momentos más conmovedores de su multitudinario show en el estadio Monumental de River Plate. En el marco de la semana de Ni Una Menos , la artista interrumpió el concierto para rendir homenaje a las víctimas de los recientes femicidios que conmocionaron al país y reclamó memoria, justicia y reflexión frente a la violencia de género.

#Espectáculos | En su histórico debut en el Monumental, Lali Espósito pidió un minuto de silencio por las víctimas de femicidio y emocionó a miles de personas. pic.twitter.com/qsaB8wTypU

La escena tuvo lugar cerca de la mitad del espectáculo. Ubicada en el centro de la pasarela y ante un estadio colmado, Lali pidió la atención del público y anunció que necesitaba hacer una pausa. Con las luces bajas y un clima de absoluto respeto, la cantante se refirió a los casos de Agostina Vega y Dulce María Candia , dos adolescentes asesinadas en hechos que generaron una fuerte conmoción social.

"Aprovechar que estamos todos escuchándonos, en esta semana del Ni Una Menos, después de que la violencia machista se lleve la vida de Agostina y Dulce, quiero pedir un minuto de silencio ", expresó visiblemente emocionada.

La crítica de la artista al Gobierno nacional

Durante su intervención, la cantante también cuestionó la postura del Gobierno nacional frente a la problemática de la violencia de género. "Quisiera pedir un minuto de silencio por todas las víctimas de la violencia machista que este Gobierno niega", sostuvo ante miles de personas.

Luego amplió su mensaje para incluir a todas las mujeres asesinadas y a las familias afectadas por estos crímenes. "Por todas las víctimas de la violencia patriarcal y por todas las mujeres que han sido asesinadas. Por todos los niños y niñas que se quedaron sin sus madres, y por las vidas arrebatadas de adolescentes como Agostina y como Dulce. Por eso, si les parece, si me acompañan, quiero pedir un minuto de silencio por todas ellas", agregó.

agostina vega Agostina Vega, de 14 años, fue asesinada en la ciudad de Córdoba.

Tras sus palabras, el público acompañó el pedido de la artista con un respetuoso minuto de silencio. A pesar de la magnitud del evento y de las más de decenas de miles de personas presentes, el estadio quedó completamente en silencio durante el homenaje.

El momento fue registrado por numerosos asistentes y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron el gesto de la cantante y la emoción que se vivió en el estadio.

Quiénes eran Agostina Vega y Dulce María Candia

Agostina Vega, de 14 años, fue asesinada en la ciudad de Córdoba. El caso provocó una profunda conmoción y se convirtió en una de las principales consignas de las movilizaciones de Ni Una Menos realizadas en distintos puntos del país.

dulce candia, femicidio, misiones Dulce María Candia, de 17 años, fue hallada muerta en una obra en construcción en la provincia de Misiones.

Por su parte, Dulce María Candia, de 17 años, fue hallada muerta en una obra en construcción en la provincia de Misiones, luego de permanecer desaparecida. Por el femicidio fue imputado un remisero de 46 años, quien permanece detenido y es, hasta el momento, el único acusado en la causa.