7 de junio de 2026
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Sitio Andino
Lali Espósito

El emotivo homenaje de Lali Espósito en River a las víctimas de femicidio en todo el país

La cantante interrumpió su show en el estadio Monumental para pedir un minuto de silencio por Agostina Vega, Dulce María Candia y todas las víctimas de la violencia machista.

Durante su intervención, la cantante también cuestionó la postura del Gobierno nacional frente a la problemática de la violencia de género.
Durante su intervención, la cantante también cuestionó la postura del Gobierno nacional frente a la problemática de la violencia de género.
Por Sitio Andino MuchoShow

Lali Espósito protagonizó uno de los momentos más conmovedores de su multitudinario show en el estadio Monumental de River Plate. En el marco de la semana de Ni Una Menos, la artista interrumpió el concierto para rendir homenaje a las víctimas de los recientes femicidios que conmocionaron al país y reclamó memoria, justicia y reflexión frente a la violencia de género.

El emotivo pedido de Lali Espósito en pleno recital

La escena tuvo lugar cerca de la mitad del espectáculo. Ubicada en el centro de la pasarela y ante un estadio colmado, Lali pidió la atención del público y anunció que necesitaba hacer una pausa. Con las luces bajas y un clima de absoluto respeto, la cantante se refirió a los casos de Agostina Vega y Dulce María Candia, dos adolescentes asesinadas en hechos que generaron una fuerte conmoción social.

"Aprovechar que estamos todos escuchándonos, en esta semana del Ni Una Menos, después de que la violencia machista se lleve la vida de Agostina y Dulce, quiero pedir un minuto de silencio", expresó visiblemente emocionada.

La crítica de la artista al Gobierno nacional

Durante su intervención, la cantante también cuestionó la postura del Gobierno nacional frente a la problemática de la violencia de género. "Quisiera pedir un minuto de silencio por todas las víctimas de la violencia machista que este Gobierno niega", sostuvo ante miles de personas.

Luego amplió su mensaje para incluir a todas las mujeres asesinadas y a las familias afectadas por estos crímenes. "Por todas las víctimas de la violencia patriarcal y por todas las mujeres que han sido asesinadas. Por todos los niños y niñas que se quedaron sin sus madres, y por las vidas arrebatadas de adolescentes como Agostina y como Dulce. Por eso, si les parece, si me acompañan, quiero pedir un minuto de silencio por todas ellas", agregó.

agostina vega
Agostina Vega, de 14 años, fue asesinada en la ciudad de Córdoba.

Agostina Vega, de 14 años, fue asesinada en la ciudad de Córdoba.

Tras sus palabras, el público acompañó el pedido de la artista con un respetuoso minuto de silencio. A pesar de la magnitud del evento y de las más de decenas de miles de personas presentes, el estadio quedó completamente en silencio durante el homenaje.

El momento fue registrado por numerosos asistentes y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron el gesto de la cantante y la emoción que se vivió en el estadio.

Quiénes eran Agostina Vega y Dulce María Candia

Agostina Vega, de 14 años, fue asesinada en la ciudad de Córdoba. El caso provocó una profunda conmoción y se convirtió en una de las principales consignas de las movilizaciones de Ni Una Menos realizadas en distintos puntos del país.

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Dulce María Candia, de 17 años, fue hallada muerta en una obra en construcción en la provincia de Misiones.

Dulce María Candia, de 17 años, fue hallada muerta en una obra en construcción en la provincia de Misiones.

Por su parte, Dulce María Candia, de 17 años, fue hallada muerta en una obra en construcción en la provincia de Misiones, luego de permanecer desaparecida. Por el femicidio fue imputado un remisero de 46 años, quien permanece detenido y es, hasta el momento, el único acusado en la causa.

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