Xuxa dio inicio a su gira de despedida: el detalle por el cual la despedazan en redes

Xuxa , la inolvidable Reina de los Bajitos, volvió a pisar fuerte un escenario para dar comienzo a "O Último Voo da Nave" , la gira internacional con la que se despide de las presentaciones en vivo. El multitudinario show tuvo lugar en el Nubank Parque de San Pablo, donde miles de fanáticos celebraron el recorrido por sus grandes éxitos.

La estrella brasileña diseñó este espectáculo como un homenaje a las distintas generaciones que crecieron con su nave espacial, proponiendo un viaje de nostalgia pero con producción de última tecnología. Con una puesta que incluyó elementos holográficos y telas que reaccionaban a las luces , la artista repasó las melodías que marcaron una época dorada en la televisión latinoamericana.

Para esta última etapa, convocó a los reconocidos diseñadores Michelly X y Jota Ferreira , quienes crearon trajes modulares que se transformaban en vivo:

A los 63 años, la artista demostró una vigencia física y un carisma intactos, aunque la elección de usar bodys cavados y transparencias no tardó en encender el debate en las plataformas digitales. En la red social X e Instagram, las fotos de la cantante luciendo un vestuario tan marcado encendieron los comentarios de la audiencia.

Algunos cuestionaban la “falta de responsabilidad” de dejar “tanto al descubierto” para un repertorio de origen infantil. Sin embargo, la inmensa mayoría celebraron que Xuxa se vea tan espléndida sobre el escenario, bailando, cantando e incluso interactuando con su público a los 63 años de edad.

La repercusión de su primer show de su tour de despedida, no hace más que confirmar el lugar que la cantante ocupa en la cultura popular de la región. Cada aparición pública la artista brasileña se vuelve rápidamente en tendencias en redes sociales. Su gira recién comienza y la nave espacial se prepara para llevar su legado a nuevos destinos.