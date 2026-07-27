27 de julio de 2026
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Xuxa dio inicio a su gira de despedida: el detalle por el cual la despedazan en redes

Xuxa, la Reina de los Bajitos, inició su gira de despedida con un impactante show en Brasil. Polémica en redes por sus bodys cavados.

Xuxa dio inicio a su gira de despedida: el detalle por el cual la despedazan en redes

Xuxa dio inicio a su gira de despedida: el detalle por el cual la despedazan en redes

Por Sitio Andino MuchoShow

Xuxa, la inolvidable Reina de los Bajitos, volvió a pisar fuerte un escenario para dar comienzo a "O Último Voo da Nave", la gira internacional con la que se despide de las presentaciones en vivo. El multitudinario show tuvo lugar en el Nubank Parque de San Pablo, donde miles de fanáticos celebraron el recorrido por sus grandes éxitos.

¿Se despide Xuxa de los escenarios?

La estrella brasileña diseñó este espectáculo como un homenaje a las distintas generaciones que crecieron con su nave espacial, proponiendo un viaje de nostalgia pero con producción de última tecnología. Con una puesta que incluyó elementos holográficos y telas que reaccionaban a las luces, la artista repasó las melodías que marcaron una época dorada en la televisión latinoamericana.

Para esta última etapa, convocó a los reconocidos diseñadores Michelly X y Jota Ferreira, quienes crearon trajes modulares que se transformaban en vivo:

  • Armadura espacial: Sorprendió con un body dorado de cuello alto, líneas futuristas, caderas en punta y una estructura orbital alrededor de la cintura que simulaba un plato volador.
  • Brillo y espejos: Lució un body cavado plateado repleto de cristales, marcadas hombreras estilo años 80 y bucaneras metalizadas con piedras incrustadas.
  • Mundo de fantasía: Presentó un atuendo teatral con saco a rayas, apliques 3D de donas y helados, sombrero gigante de copa alta, peluca roja y un corset metálico con cortes cut out.

El revuelo en redes: empoderamiento, madurez y debate por su vestuario

A los 63 años, la artista demostró una vigencia física y un carisma intactos, aunque la elección de usar bodys cavados y transparencias no tardó en encender el debate en las plataformas digitales. En la red social X e Instagram, las fotos de la cantante luciendo un vestuario tan marcado encendieron los comentarios de la audiencia.

Algunos cuestionaban la “falta de responsabilidad” de dejar “tanto al descubierto” para un repertorio de origen infantil. Sin embargo, la inmensa mayoría celebraron que Xuxa se vea tan espléndida sobre el escenario, bailando, cantando e incluso interactuando con su público a los 63 años de edad.

La repercusión de su primer show de su tour de despedida, no hace más que confirmar el lugar que la cantante ocupa en la cultura popular de la región. Cada aparición pública la artista brasileña se vuelve rápidamente en tendencias en redes sociales. Su gira recién comienza y la nave espacial se prepara para llevar su legado a nuevos destinos.

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