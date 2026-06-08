 Polémica en Gran Hermano: la decisión de la producción tras la denuncia de Brian Sarmiento 

El clima de convivencia en el famoso reality de Telefe se encuentra en su punto máximo de tensión tras desatarse una fuerte polémica en Gran Hermano . El exfutbolista Brian Sarmiento expuso públicamente que su compañera Luana Fernández lo manoseó sin su consentimiento. Las redes sociales estallaron en torno a los límites del consentimiento dentro del juego.

El polémico incidente se originó durante el fin de semana, luego de una de las fiestas temáticas organizadas por la producción dentro de la casa. Según relató el propio exjugador a sus compañeros, la situación ocurrió en un pasillo mientras regresaban de la celebración, momento en el que la influencer le tocó sus partes íntimas sin consentimiento. La controversia escaló horas más tarde en la mesa principal, cuando Luana lanzó entre risas la frase "le voy a tocar el pito más seguido" , provocando un abrupto corte en la transmisión en vivo por parte de la producción, que colocó la clásica placa de nominados para ocultar la escena.

Ante el malestar visible de Sarmiento, quien acudió inicialmente al confesionario a manifestar cómo se había sentido, ambos participantes decidieron sentarse a conversar frente a las cámaras de televisión. El exfutbolista fue tajante al marcar sus límites personales: "Una cosa es cómo jodemos nosotros, y otra cosa es que me toques. No me gustaría que lo vuelvas a hacer", le remarcó de forma frontal. Por su parte, la participante reconoció de inmediato su equivocación , admitió haber interpretado mal los límites de la relación y le pidió disculpas sinceras asegurando que actuó desde una confianza que evidentemente no existía, sellando el momento con un abrazo.

Embed Emanuel: "El que esta sin energía es Brian"



Luana: "Si, no? entonces le voy a tocar el pito mas seguido"



No paran de cortar la transmisión cuando hablan de lo que en teoria denunció Brian, espero que mañana no se hagan los pelotudos con este tema. pic.twitter.com/QBadFHkwqj — tronk (@TronkOficial) June 6, 2026

La tajante decisión de la producción frente al reclamo del público

A pesar de que en las plataformas digitales cientos de usuarios e hinchas del programa exigieron de forma masiva una sanción disciplinaria severa o la expulsión inmediata de Luana por la gravedad del hecho, la producción del ciclo tomó una determinación completamente diferente. Durante la gala nocturna, el conductor Santiago del Moro se encargó de disipar las dudas y explicar los motivos por los cuales el "Big" decidió no avanzar con ninguna medida punitiva contra la concursante.

La producción del reality optó por priorizar el diálogo adulto y dar el conflicto por saldado basándose en la resolución privada que alcanzaron los propios protagonistas dentro de la casa. Del Moro argumentó que la reacción de Brian fue sumamente válida y que la producción estuvo atenta en todo momento, pero destacaron la madurez con la que ambos aclararon el malentendido cara a cara, lo que llevó a Sarmiento a ingresar nuevamente al confesionario para comunicar que el tema ya estaba cerrado para él.

Embed ''No me toques la pija'':

Porque Brian Sarmiento le pidió por favor a Luana que deje de manosearle el miembro, locura pic.twitter.com/MStdoCgUO4 — Tendencias Gran Hermano (@EsTTGranHermano) June 8, 2026

Mientras la casa intenta recuperar la normalidad de cara a las próximas galas de nominación, la polémica continúa muy activa en el afuera. Una porción del público expuso su malestar ya que un manoseo sin consentimiento es condenable sin importar quién lo realiza, mientras que otros televidentes consideran que en situaciones como esas el diálogo es instancia suficiente.