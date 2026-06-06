6 de junio de 2026
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Gran Hermano

Se desató una guerra en Gran Hermano: acusaciones, insultos y un picante cruce entre Nenu y Luana

En una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, Nenu y Luana protagonizaron un explosivo cruce que volvió a sacudir la convivencia en la casa.

Se desató una guerra en Gran Hermano: acusaciones, insultos y un picante cruce entre Nenu y Luana

Se desató una guerra en Gran Hermano: acusaciones, insultos y un picante cruce entre Nenu y Luana

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este viernes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, un intenso cruce entre Luana y Nenu volvió a encender la tensión dentro de la casa.

La pelea entre Luana y Nenu en Gran Hermano sumó un nuevo capítulo con fuertes acusaciones

Todo comenzó cuando Luana Fernández le escondió la ropa a Nenu López en distintos rincones de la casa. Al descubrir lo ocurrido, la bailarina no dudó en señalar a Fernández como la responsable y le lanzó una advertencia en la habitación: "Tenés 24 horas para devolvérmela".

Ante la acusación, Luana respondió: "No tengo nada, Nenu. Todo te lo llevé para allá. Lo primero que hiciste cuando entraste fue decirme que era una chorra. Eso habla más de vos que de mí".

Embed - La pelea entre Luana y Nenu sigue escalando y se dijeron de todo - Gran Hermano 2026

Sin embargo, el cruce estuvo lejos de calmarse. Nenu redobló la apuesta y retrucó: "Dije que eras una chorra y que eras una atrevida". Acto seguido, se dirigió al jardín, pero Luana la siguió y volvió a enfrentarla: "¿Dónde entraste, mi amor? Estás en Gran Hermano, no en el Bailando. Si entraste, bancátela. Dejá de llorar. Hablá más fuerte porque con esa voz de pit... no se escucha nada de lo que decís".

Finalmente, Nenu cerró la discusión con una frase cargada de ironía: "Con esta voz de pit... me quedé con tu chico". Afortunadamente, la discusión no pasó a mayores y ambas se alejaron del lugar.

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