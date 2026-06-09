9 de junio de 2026
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Día del Primo en Argentina: por qué se celebra hoy, 9 de junio

Cada 9 de junio, se conmemora el Día del Primo en Argentina. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Día del Primo en Argentina: por qué se celebra hoy, 9 de junio

Día del Primo en Argentina: por qué se celebra hoy, 9 de junio

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 9 de junio se celebra el Día del Primo en Argentina y en diversos países de Latinoamérica. Esta efeméride tiene como objetivo reconocer y celebrar los lazos familiares entre primos, hijos de hermanos, fortaleciendo la importancia de los vínculos de sangre y la convivencia familiar.

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Hoy es el Día del Primo en Argentina

Hoy es el Día del Primo en Argentina

Historia del Día del Primo: el legado de San Feliciano y San Primo

El origen de esta conmemoración se remonta a la antigua Roma y está asociado a los santos Feliciano y Primo, dos hermanos que fueron víctimas de la persecución del emperador Diocleciano por profesar el cristianismo.

Ambos fueron acusados ante los emperadores Diocleciano y Maximiano, encarcelados y posteriormente ejecutados mediante decapitación. Según los registros históricos, el martirio habría ocurrido el 9 de junio del año 297 o 303, aunque la fecha exacta no está confirmada.

De acuerdo con las crónicas, estos dos mártires son representados junto a una cruz enjoyada, símbolo de su fe y resistencia. Además, se los reconoce como algunos de los primeros cristianos en ser enterrados dentro de las murallas de Roma. El Día del Primo se conmemora precisamente en honor al nombre de San Primo, uno de los hermanos.

San Feliciano y San Primo
San Feliciano y San Primo fueron decapitados

San Feliciano y San Primo fueron decapitados

Países donde también se celebra el Día del Primo

Además de Argentina, esta fecha también se conmemora en otros países de Latinoamérica, entre ellos:

  • Colombia
  • Ecuador
  • México
  • Venezuela
  • Uruguay
  • Chile

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 9 de junio, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

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